Business Revolution: FCA lancia una nuova iniziativa per professionisti e imprese

FCA ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo di Business Revolution. Si tratta della prima offerta che permette a imprenditori, aziende e liberi professionisti possessori di Partita IVA di scegliere una vettura Alfa Romeo, Fiat, Jeep o Lancia tramite 3 formule diverse: finanziamento, leasing e noleggio.

Inoltre, la stessa promozione permette di pagare sempre la stessa rata mensile indipendentemente dalla soluzione scelta. Business Revolution consente di guidare un’auto sempre nuova, decidere alla scadenza dei 37 mesi se sostituirla, restituirla oppure pagare il saldo finale e tenerla e abbinare vari servizi assicurativi e/o di manutenzione tramite finanziamento.

Business Revolution: l’offerta che prevede finanziamento, leasing o Noleggio Chiaro a scelta

In alternativa, la nuova offerta di FCA prevede un leasing di 36 mesi che consente di pagare solo per il reale uso dell’auto (senza intaccare la liquidità), decidere se acquistare il veicolo pagando il valore prestabilito solo al termine del contratto stipulato e aggiungere dei servizi assicurativi e/o di manutenzione.

Infine, Business Revolution include l’iniziativa Noleggio Chiaro la quale permette di avere una vettura sempre efficiente, sfruttare i servizi assicurativi e di manutenzione già inclusi e avere la possibilità di sapere fin da subito il prezzo per l’eventuale riscatto del veicolo e esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dello stesso a fine contratto. Il tutto per una durata di 36 mesi o 60.000 km.

Ad esempio, è possibile acquistare un’auto Fiat o Lancia al prezzo fisso di 179 euro al mese, un SUV Jeep da 199 euro al mese o ancora una vettura Alfa Romeo a 299 euro al mese.

Simonetta Cerruti, direttore Commercial Operations Business Center Italy, ha detto: “Si tratta di una nuova proposta che lanciamo per tutto il mese di luglio e che, come indica il nome stesso, si rivolge ad una clientela business rivoluzionando davvero il processo di scelta di una vettura. Le auto non sono tutte uguali ma le rate sì, e l’acquirente si limita ad individuare l’esborso mensile più adatto alla propria attività e quotidianità, utilizzando le piattaforme www.businessrevolutionalfaromeo.it, www.businessrevolutionfiat.it e www.businessrevolutionjeep.it”.

In questo modo, insomma, il cliente avrà l’opportunità di scegliere l’auto preferita in base ad alimentazione, performance, contenuti, stile e così via pagando lo stesso prezzo. Il contratto potrà essere completato facilmente presso un concessionario autorizzato scegliendo la soluzione preferita fra finanziamento, leasing o Noleggio Chiaro.

Cerruti conclude dicendo: “Con questa nuova iniziativa, FCA fa un ulteriore passo avanti nell’innovazione dedicata alla clientela Business, portando novità nel momento in cui il mercato è pronto a recepire la novità, così come testimoniano i risultati di vendita. Abbiamo cominciato a fine 2017- inizio 2018 con Bonus Impresa, lanciato una prima volta con un plafond di 10 milioni di euro che si è esaurito prima della scadenza del mese di lancio. E’ stato riproposto successivamente con plafond crescenti fino a febbraio marzo quando il plafond triplicato a 30 milioni si è esaurito nel corso di soli 2 mesi. Nel secondo trimestre di quest’anno, abbiamo lanciato Bonus Lavoro, che a giugno, mese di chiusura dell’iniziativa, ci ha permesso di incrementare del +40% le vendite al target aziende e liberi professionisti. A maggio, infine, abbiamo lanciato Noleggio Chiaro su Alfa Romeo, una formula particolarmente di successo per l’alto di gamma. La dimostra il fatto che grazie a Noleggio Chiaro abbiamo più che raddoppiato le vendite di Stelvio alla clientela Business rispetto al 2018”.