FCA: -4% di vendite in Canada a giugno 2019

FCA ha pubblicato i risultati di vendita in Canada per quanto riguarda giugno 2019. Reid Bigland, presidente e CEO di FCA Canada, ha detto: “Le vendite di giugno anno su anno sono aumentate in modo significativo per i marchi Ram e Jeep”.

Il dirigente continua dicendo: “L’attesissimo pick-up Jeep Gladiator e il nuovo Ram Heavy Duty continuano ad arrivare nei concessionari canadesi e stanno ricevendo degli ottimi feedback da parte dei consumatori”.

FCA: giugno 2019 si chiude in Canada con un risultato negativo per il gruppo

Le vendite di Ram sono aumentate del 7% rispetto a quelle ottenute a giugno 2018. Nello specifico, il Ram HD ha registrato il maggior incremento con 2683 esemplari consegnati, con una crescita del 158% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Le immatricolazioni di Jeep sono cresciute dell’1% il mese scorso rispetto a giugno 2018. In particolare, la Jeep Wrangler ha stabilito un record con 2497 unità vendute, ossia il 21% in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Anche il Grand Cherokee ha ottenuto delle vendite record in Canada con 1629 esemplari immatricolati, che si traduce in un aumento del 34% rispetto allo stesso mese del 2018.

La stessa cosa vale per la Compass che ha accresciuto le sue vendite del 25% con 611 esemplari consegnati. Il nuovo Jeep Gladiator, invece, è stato venduto 278 volte a giugno 2019.

Anche Dodge ha fatto molto bene in Canada con 4284 esemplari venduti. Più nello specifico, il Caravan è stato il veicolo più venduto del marchio americano con 2744 unità immatricolate (+14%). Subito dopo troviamo il Durango con 677 esemplari venduti (-36%).

Brutte notizie per Alfa Romeo che ha venduto appena 675 vetture (23 Giulia, 4 4C e 38 Stelvio) con un calo del 73% rispetto a giugno 2018. La stessa cosa vale anche per Fiat che ha visto le vendite diminuire del 52% con appena 31 auto consegnate.

In totale comunque, FCA è riuscito a vendere 21.566 auto in tutto giugno 2019, perdendo il 4% rispetto allo stesso mese ma del 2018.