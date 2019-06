FCA India inizia la vendita a livello nazionale di Jeep Compass Trailhawk

FCA India Martedì ha lanciato le vendite a livello nazionale del suo Jeep Compass Trailhawk al prezzo di Rs 26,8 lakh. In India il veicolo è alimentato da un motore turbodiesel da 2 litri da oltre 170 cavalli accoppiato con una trasmissione automatica a 9 velocità. Lo ha confermato con un comunicato Fiat Chrysler India. Il modello sarà disponibile in tutti gli 82 punti vendita di vendita al dettaglio presenti in tutto il paese. “Stiamo offrendo una versione di Compass che esprime l’essenza di quello che il DNA Jeep. Siamo sicuri che i nostri clienti in India ameranno e ammireranno questo modello”, ha detto il presidente e amministratore delegato di FCA India, Kevin Flynn.

Jeep Compass Trailhawk: si aprono le vendite del suv nel paese

Tra gli altri aspetti, Jeep Compass Trailhawk dispone di caratteristiche fuoristradistiche di altissimo livello con modalità di guida che possono essere modificate per permettere al veicolo una guida perfetta anche in caso di neve, fango o sabbia. Il gruppo italo americano in India conta moltissimo su questo modello per far crescere ulteriormente le sue vendite che grazie a Jeep negli ultimi anni sono cresciute nonostante la quasi totale scomparsa di vetture targate Fiat.