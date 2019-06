Fiat Chrysler: in America Latina il CEO Filosa scommette su una crescita nel 2019

Antonio Filosa, presidente di Fiat Chrysler Latam ha fatto un bilancio di quella che è la situazione della sua azienda nella regione. Ciò è avvenuto durante il Fornitore Annual Conference & Awards 2019, tenutosi a Belo Horizonte (MG) giovedì 13 giugno in cui Filosa ha premiato le aziende che si sono distinte lo scorso anno tra i fornitori di FCA. Il CEO ha detto che a causa del crollo del mercato argentino, che dovrebbe chiudere il 2019 con meno della metà del volume 2018, vi è stata una diminuzione del 6,6% delle vendite di FCA in America Latina quest’anno rispetto a quello precedente.

Fiat Chrysler in America Latina ha il potenziale di arrivare a venderne 5,2 milioni di unità nel 2022

Secondo i calcoli del CEO Fiat Chrysler in America Latina ha il potenziale di arrivare a venderne 5,2 milioni di unità nel 2022, con 3 milioni di auto in Brasile, 800.000 in Argentina e 1,4 milioni negli altri paesi. “Le vendite in America Latina quest’anno a causa dell’Argentina sono calate fino a questo momento, ma prevediamo che FCA crescerà perché dovremmo guadagnare 1 o due 2 punti percentuali della quota di mercato complessiva nella regione, chiudendo l’anno con una quota di circa il 14%. Stiamo sfruttando il successo dei modelli Jeep “, afferma Antonio Filosa.

Il dirigente stima che la partecipazione congiunta dei marchi Fiat e Jeep in Brasile dovrebbe raggiungere una quota del 18,7% quest’anno, mentre in Argentina il terzo posto dovrebbe essere mantenuto con una quota del 13%. Negli altri paesi dell’America Latina (escluso il Messico), la quota di FCA è di circa il 3%. “La flessione in Argentina viene compensata dall’espansione in Brasile, quindi il numero rimane stabile”, spiega Filosa.

Per quanto riguarda la produzione, la crescita maggiore si registra a Goiana (PE), che produce alcuni dei modelli di maggior successo della regione, i SUV Jeep Renegade e Compass e il Pickup Fiat Toro. Il polo di Pernambuco dove nell’ultimo anno si sono prodotte 225 mila unità, è in crescita del 12,5% rispetto al 2018 e quasi alla sua piena capacità produttiva di 250 mila / anno. Nello stabilimento più grande, a Betim (MG), dove viene prodotta l’intera linea Fiat, come Argo, Mobi, Uno e Strada, la produzione dovrebbe aumentare tra il 5% e il 6%, chiudendo il 2019 attorno a 360 mila unità. Invece a Córdoba in Argentina, dove viene prodotta la berlina Fiat Cronos, la produzione è in calo. In quello stabilimento infatti non si dovrebbero superare i 50.000 veicoli assemblati quest’anno, secondo Filosa.