Fiat Chrysler rinnova per altri 4 anni la sponsorizzazione con la FIGC

Fiat Chrysler Automobiles e la Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno rinnovato per altri quattro anni l’accordo di sponsorizzazione. L’accordo prevede la fornitura di una flotta di vetture Fiat che accompagnerà lo staff FIGC in occasione delle partite ufficiali, delle amichevoli e dei ritiri. Il battesimo di questo rinnovo avverrà stasera in occasione dell’incontro tra Italia e Bosnia Erzegovina, valevole per le qualificazioni agli Europei del 2020.

FIGC e Fiat Chrysler ancora insieme per altri 4 anni

All’Allianz Stadium di Torino ha avuto luogo anche la stretta di mano tra Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, il commissario tecnico Roberto Mancini, Cristiano Fiorio, Head of EMEA Brand Marketing & Communication e Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth Brand. Il legame tra Fiat Chrysler e FIGC, è il coronamento di un percorso iniziato oltre un secolo fa e che ha sempre visto Fiat e l’Italia camminare insieme nell’evoluzione sociale, industriale e culturale del nostro Paese.

Luca Napolitano felice per il rinnovo dell’accordo ha commentato dicendo: “Fiat vuole scendere in campo in prima persona per tifare la squadra di tutti gli italiani. Fiat e FIGC hanno appena compiuto 120 anni e continuano a lavorare insieme per affrontare le sfide del prossimo futuro”.