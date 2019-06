Bill Ford: Sergio Marchionne ha discusso il legame Ford-FCA

I capi di Ford Motor Co. e Fiat Chrysler Automobiles hanno affrontato in passato il discorso su una fusione, sebbene sia stato rapidamente deciso che un tale legame non era pratico, secondo il presidente esecutivo della Ford, Bill Ford. “Sergio Marchionne e io abbiamo avuto un certo numero di cene insieme parlando di questo e se Ford e FCA sarebbero stati una buona scelta insieme”, ha detto Ford a margine della conferenza sulla mobilità EcoMotion.

Il dirigente ha detto che i colloqui non sono andati da nessuna parte, dicendo che Ford aveva altre priorità. “Il tempismo non era certamente l’ideale”, ha detto. “Avevamo davanti a noi i nostri problemi e le nostre sfide: mi sembrava che la fusione in quel momento non ci avrebbe aiutato a risolvere quei problemi, se mai ci avrebbe rallentato”. Sergio Marchionne, che è morto l’anno scorso, non ha fatto mistero del suo desiderio di unire FCA con un’altra casa automobilistica dopo aver predetto un bisogno di consolidamento del settore nel suo “Confessions of a Capital Junkie” nel 2015. Ha anche incontrato il CEO di General Motors, Mary Barra ma la sua proposta di fusione in quel caso è stata respinta.

FCA la scorsa settimana si è allontanata da una proposta di fusione 50-50 con la Renault francese, citando complicazioni con il governo francese. Bill Ford ha detto di vedere un aumento del numero di partnership tra concorrenti per determinate tecnologie o singoli veicoli. Ford all’inizio di quest’anno ha annunciato una partnership con Volkswagen, dove entrambe le società svilupperanno congiuntamente pickup e furgoni di medie dimensioni per la produzione all’estero. Ford ha anche collaborato con Mahindra per lo sviluppo congiunto di un SUV di medie dimensioni. “Penso che vedrete molto di più di ciò che abbiamo fatto con VW”, ha detto Ford. “Ci saranno vincitori e vinti nella nostra attività come non li avete mai visti prima, penso che vedrete le aziende in cerca della propria giusta dimensione”.