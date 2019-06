FCA: Chrysler Pacifica Hybrid, Jeep Compass e Fiat 500L premiate in USA

I veicoli di FCA negli Stati Uniti hanno ottenuto quattro riconoscimenti dall’Automotive Science Group (ASG) nel loro studio 2019 Automotive Performance Index (API). La Chrysler Pacifica Hybrid del 2019 continua ad essere un leader nella sua classe, portando a casa due premi per il terzo anno consecutivo: le migliori prestazioni a tutto tondo e le migliori prestazioni ambientali. Jeep Compass e Fiat 500L hanno vinto l’Economic Performance Award nei rispettivi segmenti. Nella valutazione automobilistica basata sui dati di ASG, Pacifica Hybrid ha sovraperformato tutte le varianti di minivan nel suo segmento competitivo. La Pacifica Hybrid ha anche ottenuto la valutazione più elevata nelle prestazioni ambientali della categoria, sovraperformando il veicolo medio nel suo segmento del 34%, producendo quindi il 34% in meno di emissioni di CO2 nei primi 6,5 anni nel suo ciclo di vita.

“La Chrysler Pacifica Hybrid promuove la posizione di FCA nello studio ASG 2019 con la sua gamma di 32 miglia interamente elettrica e la combinazione gas motore elettrico avanzata che non solo riduce le emissioni, ma riduce anche significativamente i costi del carburante sfruttando la rete elettrica sempre più pulita degli Stati Uniti come fonte di carburante “, ha detto Colby Self, managing director di ASG. “Il plug-in non ha rivali nel segmento dei minivan, offrendo le migliori prestazioni a 360 gradi nella sua classe da quando il modello è stato introdotto per la prima volta nel 2017.”

La Jeep Compass, con il suo prezzo di vendita al top della categoria, combinata con il suo indice di risparmio di carburante, ha superato le 235 varianti di crossover presenti nella sua categoria. La Jeep Compass continua a detenere il minor costo di proprietà quando si considerano i costi di acquisto e operativi nei primi 6,5 anni di proprietà del veicolo.

Allo stesso modo, ASG ha assegnato a Fiat 500L il premio per il miglior risultato economico. “Jeep Compass e Fiat 500L si distinguono nello studio ASG del 2019 per le loro prestazioni economiche migliori della categoria, con entrambi i modelli che offrono il miglior valore nei loro segmenti”, ha affermato Self. “In effetti, Compass ha tenuto questo titolo per tre anni consecutivi, mentre 500L mantiene la leadership per il secondo anno consecutivo”.