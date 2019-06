FCA Bank riceve il premio Captive Finance Company of the Year

In occasione della quinta edizione del Motor Finance Awards, FCA Bank, la divisione bancaria del gruppo automobilistico italo-americano, ha ottenuto il titolo di Captive Finance Company of the Year.

Il Motor Finance Awards è un evento internazionale molto importante promosso da Motor Finance e dedicato al mondo del Car Finance. Inoltre, il Motor Finance Awards ha lo scopo di riunire tutte le principali aziende di questo settore che si occupano di finanziamenti di veicoli in tutta l’Europa.

FCA Bank: la divisione del gruppo conquista un premio al Motor Finance Awards 2019

L’evento viene organizzato da Motor Finance grazie alla collaborazione di BDA (Banken der Automobilwirtschaft), l’associazione che raccoglie le banche captive delle più importanti case automobilistiche presenti in Germania.

Davanti al pubblico composto da 200 persone, FCA Bank ha ottenuto il premio Captive Finance Company of the Year grazie alla crescita significativa del business e il suo approccio verso il mercato europeo.

In particolare, la giuria dell’evento internazionale ha sottolineato le prestazioni positive ottenute da Fiat Chrysler Automobiles negli ultimi 12 mesi, con un particolare apprezzamento verso la strategia di onboarding digitale.

Il Motor Finance Awards 2019 è stata anche un’ottima occasione per i player del settore di confrontarsi in diversi argomenti come le sfide del futuro in Europa. Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank, ha mostrato al pubblico la rivoluzione della mobilità e l’evoluzione della finanza automobilistica.