Ferrari Mondial T: in vendita un esemplare con il motore della F430 Challenge

Il noto sito Web Classic Driver sta proponendo in vendita un vero e proprio gioiello del 1989 molto particolare in quanto sotto il cofano è stato applicato il motore di una F430 Challenge. Si tratta di un esemplare della Ferrari Mondial T.

Se ciò non bastasse, oltre al propulsore, l’ex proprietario ha voluto attuare altre modifiche interessanti per adattarla all’uso in pista. Nei primi anni 2000, infatti, vennero installati un rollbar completo e nuovi cambio Valeo, impianto frenante e competizioni.

La modifica più interessante e importante applicata a questa Ferrari Mondial T è stata l’implementazione del motore da 4.3 litri della F430 Challenge in sostituzione del V8 da 3.2 litri. Addirittura, l’ex possessore della vettura di Maranello aveva valutato la possibilità di applicare il V8 biturbo della F40 ma purtroppo ciò non poté avvenire per incompatibilità con il cambio.

Oltre al powertrain della Challenge, vennero trapiantati pure il cambio automatico e i paddle al volante. Grazie a questo grande cambiamento, questo particolar esemplare della Ferrari Mondial T ora sviluppa una potenza di 483 CV e 465 nm di coppia massima rispetto ai 300 CV e 323 nm originali. Presenti anche alzacristalli elettrici, stereo Pioneer e strumentazione digitale della F430 Challenge.

Purtroppo, non abbiamo informazioni sulle prestazioni in accelerazione e velocità massima ma possiamo dirvi che il modello originale scattava da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e raggiungeva i 257 km/h di velocità massima. Classic Driver sfortunatamente non ha rivelato il prezzo di vendita di questa speciale Ferrari Mondial T poiché disponibile su richiesta.