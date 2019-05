Vettel: la Ferrari ha bisogno di generare maggiore carico aerodinamico

Dopo essere arrivato secondo nel Gran Premio di Monaco, il miglior risultato della squadra finora quest’anno, Sebastian Vettel ha detto che secondo lui la principale lacuna dell’auto è che deve generare più carico aerodinamico. “La mia monoposto ha avuto un comportamento simile nelle ultime gare. Ho visto che Valtteri era più veloce ma non c’era modo che potesse passare, dato che la nostra velocità in rettilineo è davvero buona. È solo che nel complesso ci manca il carico aerodinamico, una debolezza che conosciamo.”

“Non penso che la macchina sia così male come sembra. I risultati dovrebbero essere migliori ma è molto difficile per noi ottenere la messa a punto ideale dell’auto. Certamente, quando riusciremo in cuiò, saremo più competitivi ma siamo ancora lontani da dove vogliamo essere. Questa è davvero la lezione chiave: dobbiamo concentrarci sul tentativo di poter ottenere di più dall’auto, a breve termine”. Vettel si è piazzato al secondo posto nel Gran Premio di Monaco, ma è a 55 punti dal leader Lewis Hamilton. Ha detto che la Ferrari deve fare progressi con la sua auto nei prossimi Gran Premi.

“In attesa delle prossime tre, quattro, cinque gare, ovviamente dobbiamo cercare di migliorare la macchina, mettere più grip sulla macchina in modo che possiamo andare più veloce. Non penso che ci siano segreti che non conosciamo. Come al solito, l’attenzione ai dettagli e un duro lavoro sono l’unico modo per farci alzare.”