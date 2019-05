Fiat Chrysler conferma i colloqui di fusione con Renault

Fiat Chrysler Automobiles ha presentato una proposta di “fusione trasformativa” alla francese Renault. Lo ha confermato oggi FCA. L’accordo creerà un leader mondiale e aiuterà ad affrontare alcuni dei punti deboli di entrambe le case automobilistiche. Il gruppo italo americano ha dichiarato che il business combinato sarebbe del 50% di proprietà degli azionisti FCA e del 50% di quelli di Renault. La proposta della società del Presidente John Elkann è stata finalizzata nei colloqui notturni con la Renault. Lunedì l’accordo è stato discusso in una riunione del consiglio di amministrazione della Renault.

L’accordo creerebbe una casa automobilistica con una forte presenza in regioni chiave, mercati automobilistici e tecnologie, generando 5 miliardi di euro di risparmi annuali, ha detto FCA in una nota. Il “portafoglio di marchi ampio e complementare fornirebbe una copertura completa del mercato, dal lusso al mainstream”, ha affermato FCA. Fiat Chrysler ha dichiarato che non sono state pianificate chiusure di impianti. L’accordo proposto unirebbe le due case automobilistiche sotto una holding olandese quotata in borsa. Dopo il pagamento di un dividendo speciale di 2,5 miliardi di euro agli azionisti di FCA, ciascun gruppo riceverà il 50% dell’entità combinata in nuove azioni.

Insieme, le due società hanno costruito circa 8,7 milioni di auto l’anno scorso. L’aggiunta di FCA e Renault, insieme ai suoi partner giapponesi porterebbe il totale a più 15 milioni di veicoli all’anno, con una forte presenza in tutti i principali mercati e marchi premium come Jeep, Maserati, Alfa Romeo e Infiniti sotto un ombrello comune. La pressione per il consolidamento tra le case automobilistiche è cresciuta con le sfide poste dall’elettrificazione, dal rafforzamento delle normative sulle emissioni e dalle costose nuove tecnologie sviluppate per i veicoli connessi e autonomi.

“Fiat Chrysler e Renault sono alla ricerca di una posizione più sicura aumentando le dimensioni e questa non è una cattiva idea per le case automobilistiche di massa”, ha affermato l’analista di Bankhaus Metzler, Juergen Pieper. “L’esecuzione dell’accordo è un ostacolo significativo. Ma sulla carta questa proposta sembra buona.”