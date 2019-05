Fiat Chrysler: ecco i requisiti che la società cerca per le assuzioni a Detroit

Nei giorni scorsi è stato annunciato un grosso investimento di Fiat Chrysler a Detroit. Nelle scorse ore il progetto è stato approvato dal consiglio comunale della città americana con la promessa di assunzioni per molti cittadini. Adesso il gruppo italo americano ha chiarito i requisiti che devono avere i candidati ad un posto di lavoro nel nuovo stabilimento una volta che questo sarà completato entro la fine del prossimo anno. Gli aspiranti dipendenti di Fiat Chrysler per poter ottenere il posto di lavoro dovranno avere compiuto i 18 anni nel momento in cui presenteranno la domanda, possedere una patente di guida, un GED o un diploma di scuola superiore ed essere in grado di superare un esame fisico e un test antidroga.

Al fine di poter presentare la domanda di lavoro, ai potenziali dipendenti verrà prima chiesto di rispondere a 20 domande su loro stessi. I candidati devono anche superare un test di valutazione per valutare le abilità matematiche e di ragionamento meccanico. Dopo che un potenziale dipendente ha superato questi due ostacoli, avrà la possibilità effettiva di presentare la domanda di lavoro. Finora, i funzionari di Fiat Chrysler a Detroit hanno detto che le domande pervenute per poter lavorare nel nuovo stabilimento sono state già più di 8 mila.