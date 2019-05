Fiat si avvicina la conferma per una nuova fabbrica di motori a Betim

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, il gruppo Fiat Chrysler Automobiles si sarebbe convinto a costruire una nuova fabbrica di motori proprio a Betim nel grande paese latino americano. Il Brasile dunque sarebbe riuscito ad avere la meglio in una sfida con la Cina per ottenere la nuova fabbrica di motori che saranno utilizzati in futuri modelli di Fiat e Jeep. Al momento non è ancora arrivata una conferma ufficiale di FCA che però ha dichiarato che nei prossimi anni un importante investimento sarà effettuato nella zona di Betim.

L’annuncio ufficiale, sempre secondo i soliti bene informati arriverà mercoledì 22 maggio a Betim nel corso di un evento ufficiale in cui sarà presente anche il sindaco di Betim, Vittorio Medioli. Ricordiamo che a febbraio il numero uno del gruppo Fiat Chrysler Automobiles in America Latina, Antonio Filosa, si era spinto a dire che il Brasile aveva il 49 per cento di possibilità di vincere questa sfida con la Cina per la realizzazione del nuovo stabilimento. Filosa aveva anche detto che tale fabbrica avrebbe realizzato 5 diversi tipi di motori e che le prime consegne sarebbero avvenuti nell’arco di 18 mesi dall’inizio dei lavori. I nuovi motori serviranno una serie di modelli di Jeep e Fiat e saranno commercializzati in America Latina ma anche negli altri continenti.