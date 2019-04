Fiat Chrysler: la guerra commerciale tra USA e Cina costa posti di lavoro a Belvidere

Le vendite robuste della Jeep Cherokee, prodotte nello stabilimento di assemblaggio Fiat Chrysler Automotive (FCA) a Belvidere in Illinois, sono state uno dei più grandi successi di FCA. Le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 41% nel 2018 rispetto al 2017. Nonostante ciò, a partire dal 1 ° maggio, l’intero terzo turno presso l’impianto che comprende 1.400 persone cesserà la produzione. La chiusura e le successive perdite di posti di lavoro sono il risultato di una debole domanda in Cina per la Jeep Cherokee, secondo un articolo del 27 febbraio della CNN Business di Chris Isidore.

“Fiat Chrysler ha riferito che le vendite complessive nella regione Asia-Pacifico sono crollate del 28% lo scorso anno, con un calo ancora maggiore in Cina. Il crollo delle vendite di auto cinesi nella seconda metà del 2018 si è verificato mentre la crescente controversia commerciale con gli Stati Uniti ha rallentato significativamente l’economia cinese “, ha scritto Isidore. Poiché la Cina è il più grande mercato al mondo per le vendite di auto e le sue retribuzioni sono inferiori, FCA non vuole chiudere i suoi impianti di assemblaggio Jeep Cherokee in Cina in modo che sia pronta quando la domanda crescerà.

“Piuttosto che spedire Cherokee dall’Illinois ad altri mercati, Fiat Chrysler può spedire il SUV dallo stabilimento cinese”, ha scritto Isidore. Si ritiene che il calo della produzione da 1.200 automobili al giorno nel 2017 alle circa 830 ora nello stabilimento sia un risultato diretto del calo delle esportazioni. Secondo gli analisti, le esportazioni dello stabilimento Belvidere che andavano in Europa vengono ora fornite dalla Cina.

Resta da vedere se le tariffe aiuteranno o meno l’economia degli Stati Uniti a lungo termine – domanda, offerta, PIL e bilancia commerciale. A breve termine, almeno, le tariffe sembrano non aver aiutato molto e probabilmente aver ostacolato l’economia. Il deficit commerciale mensile degli Stati Uniti è aumentato a dicembre 2018 di $ 59,9 miliardi, il più grande dal 2008. Il numero è sceso a $ 51,1 miliardi a gennaio, un miglioramento rispetto al numero di dicembre ma ancora superiore a $ 50,5 miliardi di novembre, secondo l’US Bureau of Economic Analysis e l’US Census Bureau.

“È il più grande deficit dall’ottobre del 2008, poiché le esportazioni sono diminuite per il terzo mese e le importazioni sono state recuperate. Nel 2018, il divario commerciale del paese si è allargato a un massimo di 10 anni, con il divario tra le merci e la Cina che ha raggiunto un livello record nonostante le tariffe di 250 miliardi di dollari di importazioni cinesi “, secondo il sito web Trading Economics.