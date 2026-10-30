Stellantis riorganizza la comunicazione in Italia: ecco chi seguirà i marchi dal 1° novembre

Stellantis sta riorganizzando il team responsabile della comunicazione dei brand in Italia. A partire dal 1° novembre, entrerà in vigore una nuova distribuzione dei ruoli, che prevede modifiche alle responsabilità nell’ambito delle relazioni pubbliche e l’inserimento di una nuova figura nel team dedicato agli eventi. La struttura resta sotto la guida di Claudio D’Amico, all’interno della divisione Comunicazione Europa, diretta da Alessandro Nardizzi.

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Stellantis Italia: novità nelle responsabilità della comunicazione dei brand

Una delle principali novità riguarda l’ampliamento delle responsabilità di Andrea Gualano. Egli assume l’incarico di PR Manager per Abarth, FIAT, Fiat Professional e Lancia, mantenendo al contempo le mansioni già ricoperte per Jeep e per i marchi americani Dodge e Ram. Gualano si occuperà dunque della comunicazione di diversi brand del gruppo, sia italiani che americani.

Marco Freschi ha assunto il ruolo di PR Manager per Citroën e DS Automobiles. A Marco Pontida è stata affidata la responsabilità per PEUGEOT, che si aggiunge ad Alfa Romeo, brand per il quale continuerà a gestire le attività di relazioni pubbliche a partire da questo mese di novembre.

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Sono previsti cambiamenti anche nell’ambito dei clienti professionali e dei servizi: Stefano Virgilio assume la responsabilità delle PR per Pro One e Stellantis B2B, continuando a seguire anche Opel. Erika Camelin mantiene il ruolo di PR Manager per Leapmotor, aggiungendo al proprio perimetro anche l’area Parts & Service.

Gli altri ruoli all’interno del team italiano rimangono invariati: Maria Teresa Carboni continua a occuparsi della Comunicazione Corporate, Fulvia Brignolo gestisce la Comunicazione Interna e Carlotta Savi è responsabile dell’Amministrazione. La nuova struttura riguarda, nello specifico, la riassegnazione dei brand e delle aree di business all’interno del team che si occupa di relazioni con la stampa.

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Novità anche per il team dedicato agli eventi, coordinato da Monica Soldini. Andrea Borgone entra a far parte della squadra in qualità di Event Coordinator per Citroën, DS Automobiles, Opel e PEUGEOT. Si affianca a Francesco Maione, che gestisce gli eventi per Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Jeep, e a Cinzia Chiesa, che ricopre il ruolo di Event Coordinator per la stampa. Il team integra così il coordinamento degli eventi dei singoli brand con quello delle iniziative rivolte ai media.