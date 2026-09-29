Stellantis Pro One apre gli ordini dei nuovi van compatti: ecco Doblò EasyPRO, Berlingo FIRST, Combo START e Partner ACTIVE

Stellantis Pro One allarga l’offerta dei suoi veicoli commerciali compatti con una nuova proposta pensata soprattutto per chi usa il furgone ogni giorno come vero strumento di lavoro. Da oggi sono infatti aperti gli ordini in Italia dello Smart Compact Van, declinato in quattro versioni: Citroën Berlingo Van FIRST, Fiat Doblò EasyPRO, Opel Combo START e Peugeot Partner ACTIVE. La base tecnica è condivisa, ma ogni marchio mantiene la propria identità, con un posizionamento studiato per rendere questi modelli più accessibili rispetto al resto della gamma.

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Stellantis punta su van più semplici, pratici e meno costosi

L’idea nasce osservando come vengono realmente utilizzati i veicoli commerciali. Secondo le analisi condotte da Stellantis Pro One, molti professionisti viaggiano da soli per gran parte della giornata e non considerano indispensabile avere tre posti anteriori. Da qui la scelta di ripensare completamente la zona passeggero.

La novità principale si chiama Flexiseat. Si tratta di un sedile passeggero modulare e ripiegabile che permette di guadagnare fino a 0,5 metri cubi di spazio di carico in più. Non è però l’unica soluzione studiata per chi passa molte ore sul mezzo.

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Come optional arriva infatti anche il Modutable, un elemento che può trasformare l’abitacolo in una sorta di piccolo ufficio mobile oppure in un piano d’appoggio da utilizzare durante una pausa. La particolarità è che può essere installato anche successivamente all’acquisto, seguendo quindi l’evoluzione delle esigenze lavorative del proprietario.

Anche la gamma motori è piuttosto ampia. Al vertice c’è la versione 100 per cento elettrica, con autonomia dichiarata fino a 270 km. Restano però disponibili anche tre motorizzazioni tradizionali, due diesel e una benzina, tutte con cambio manuale. Dal prossimo anno arriverà inoltre una variante mild hybrid, destinata ad allargare ulteriormente le possibilità di scelta.

Stellantis ha lavorato molto anche sul prezzo. Queste nuove versioni vengono infatti proposte con un listino d’ingresso inferiore rispetto agli altri allestimenti della gamma, sia per le motorizzazioni termiche sia per quelle elettriche. L’obiettivo è intercettare flotte, piccole e medie imprese, artigiani e nuove attività che hanno bisogno di un mezzo semplice, affidabile e senza costi iniziali troppo elevati.

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Qualche modifica riguarda anche l’aspetto esterno e l’abitacolo. Davanti compare un nuovo paraurti più robusto, mentre all’interno sono stati rivisti spazi, modularità ed ergonomia. Le quattro versioni mantengono comunque caratteristiche differenti.

Foto Stellantis

Il Berlingo Van FIRST punta soprattutto su semplicità e comfort, il Doblò EasyPRO su concretezza e rapporto tra contenuti e costo, il Combo START su robustezza e affidabilità, mentre il Partner ACTIVE cerca di unire praticità e un’impostazione più curata.