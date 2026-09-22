Dodge Demon 170, problema serio al motore per 345 esemplari: meglio non guidarle

La Dodge Challenger SRT Demon 170 è una di quelle auto che sembrano già esagerate sulla carta. Per 345 proprietari, però, nelle ultime ore è arrivata una comunicazione decisamente meno entusiasmante. Dodge ha infatti individuato un possibile problema su alcuni esemplari del model year 2023, pari a circa il 10% della produzione complessiva. Il difetto riguarda lo smorzatore dell’albero motore e il relativo bullone, due componenti che, se non funzionano correttamente, possono arrivare a provocare danni importanti al motore.

Advertisement

Dodge Demon 170, il problema riguarda 345 auto

Al momento non siamo davanti a un richiamo generalizzato. Dodge sta preparando un Customer Service Notice rivolto soltanto alle vetture interessate, identificate grazie al periodo in cui sono stati prodotti i componenti potenzialmente difettosi. Le circa 3.300 Demon 170 costruite, quindi, non dovranno essere tutte portate in officina.

Uno dei primi segnali da tenere d’occhio sarebbe la comparsa di rumori anomali dal vano motore. Il consiglio, però, è di non sottovalutarli. Continuare a utilizzare l’auto potrebbe infatti peggiorare la situazione. Matt McAlear, CEO di Dodge, parlando con MoparInsiders ha spiegato che nei casi peggiori si potrebbe arrivare persino a danni catastrofici al motore. E non si tratta soltanto di un rischio teorico, visto che Dodge avrebbe già ricevuto alcune segnalazioni di guasti.

Advertisement

La casa americana sembra voler evitare qualsiasi rischio. Ai proprietari delle vetture coinvolte viene infatti consigliato di non guidare la propria Demon 170 fino alla concessionaria. Sarà Dodge a farsi carico del trasporto verso il centro assistenza e, se necessario, anche del ritorno dell’auto una volta terminato l’intervento.

La riparazione, almeno sulla carta, non dovrebbe richiedere tempi lunghi: si parla di circa due ore. Dodge, però, non ha ancora spiegato nel dettaglio quali pezzi verranno sostituiti o quali modifiche verranno effettuate.

Foto Bring A Trailer

Il problema fa ancora più rumore considerando di quale auto stiamo parlando. La Demon 170 monta un V8 HEMI sovralimentato da 6,2 litri capace di arrivare a 1.025 CV e 945 lb-ft di coppia, circa 1.281 Nm. Numeri fuori dal comune, che rendono questa Challenger una delle Dodge di serie più potenti mai costruite.