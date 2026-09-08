Ferrari F80 Aperta e 12Cilindri VS protagoniste sulle strade di Maranello | Video

Ogni tanto bisogna tuffarsi nel movimento di auto Ferrari che prende forma quotidianamente nei pressi della fabbrica di Maranello. L’ideale sarebbe farlo dal vivo, ma può andare bene anche un video, come quello pubblicato nelle scorse ore su YouTube da Varryx.

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Questo cortometraggio mostra diverse auto del “cavallino rampante” in azione vicino alla culla del mito, fra nuovi prototipi ed auto in collaudo prima della consegna. Ne deriva una tela intrigante. L’esemplare che genera più curiosità è la versione aperta della Ferrari F80, di prossima uscita.

Insieme a lei, nei fotogrammi, si possono ammirare un paio di versioni coupé dello stesso modello, una delle quali con una particolarissima specifica #44. Diverse le 296 Speciale immortalate nei fotogrammi, che fissano anche alcune 849 Testarossa, 12Cilindri, Amalfi e Purosangue.

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L’eccellenza del colpo d’occhio, purtroppo, viene inficiata da vari esemplari della Luce, che non mi è mai piaciuta e che mi piace sempre meno ogni volta che la vedo. Nettamente migliore la “vecchia” ma fantastica F430, protagonista pure lei del filmato, con effetto ritemprante.

Nel video si vedono scorrere anche dei muletti di prova relativi a nuovi modelli, di futuro lancio. In questo ambito a dominare la scena ci pensa la Ferrari F80 Aperta, versione con tettuccio rigido asportabile della regina delle “rosse”, che dovrebbe debuttare il prossimo anno.

Molto interesse suscita pure il muletto della 12Cilindri Versione Speciale (nome non ufficiale), il cui sound è mozzafiato. Questa variante estrema della classica berlinetta V12 con motore anteriore darà continuità alla specie aperta dalla 599 GTO e poi proseguita con la F12tdf e la 812 Competizione.

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Gli appassionati sono in fibrillazione per l’arrivo in società delle due opere d’arte del “cavallino rampante” menzionate per ultime in questo articolo. Saranno dei capolavori di tecnologia; strumenti assoluti di piacere con una leva prestazionale al top. Al video il compito di regalare le vibranti emozioni della loro visione. Prima di passargli la palla, facciamo un breve ripasso delle caratteristiche dei due modelli più estremi di prossima uscita.

La Ferrari F80 Aperta (o Targa o Roadster) è, come dicevamo, l’auto che desta più attenzione della coppia. Si tratta della futura versione scoperta della supercar di punta del “cavallino rampante”. In queste settimane è stata avvistata più volte a Maranello, per i primi test su strada. A fare la differenza sarà il tetto rigido asportabile. Le caratteristiche tecniche resteranno quelle della sorella chiusa.

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Anche qui la spinta sarà garantita da un sistema propulsivo ibrido imperniato sul V6 biturbo da 3.0 litri, abbinato a tre motori elettrici. La potenza complessiva è di 1.200 cavalli. Si stima una produzione più limitata rispetto alla sorella chiusa.

Molto attesa anche la Ferrari 12Cilindri Versione Speciale, i cui muletti sono in fase avanzata di sviluppo. Pure in questo caso il debutto in società dovrebbe avvenire nel 2027. L’auto avrà una carrozzeria più muscolosa della berlinetta di partenza, di cui sarà la variante hard-core.

Il corpo sarà punteggiato da appendici aerodinamiche più vistose, per aumentare la deportanza. Così l’aspetto sarà molto più aggressivo. Attesa anche una cura dimagrante, unita ad una potenza di livello superiore, forse prossima ai 900 cavalli: un record per un’auto aspirata della sua cilindrata. A voi il video. Buona visione!