Nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm: nuova ipotesi digitale per la versione più estrema

La nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm torna a far parlare di sé, almeno virtualmente. Nelle scorse ore il creatore digitale Carlo Indelicato ha pubblicato sui social un nuovo progetto dedicato a una possibile erede estrema della compatta del Biscione. Si tratta naturalmente di un render, senza alcun legame ufficiale con Alfa Romeo, ma il risultato riesce comunque a immaginare in maniera molto convincente come potrebbe apparire una Giulietta moderna sviluppata seguendo la filosofia delle versioni GTA e GTAm.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm, così potrebbe essere la compatta più estrema del Biscione

Indelicato ha accompagnato le immagini con una frase che rende bene l’idea alla base del progetto: “La compatta diventa mostro”. Il designer ha immaginato una “Nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm Prototipo virtuale 2027”, realizzata attraverso disegni e illustrazioni assistiti dall’intelligenza artificiale. L’idea è quella di unire il DNA della Gran Turismo Alleggerita alle proporzioni di una compatta moderna, seguendo una ricetta molto semplice: più potenza e meno peso.

Il risultato è una Giulietta decisamente lontana da quella che abbiamo conosciuto. La carrozzeria si allarga, l’assetto diventa molto più aggressivo e non mancano vistosi elementi aerodinamici e numerosi dettagli in carbonio a vista. Indelicato immagina inoltre un abitacolo a due posti con roll-bar, trasformando di fatto la compatta del Biscione in una sportiva senza compromessi. Anche la parte posteriore segue questa filosofia, con un grande estrattore e quattro terminali di scarico che rendono immediatamente chiaro il carattere della vettura.

Advertisement

Il nome Giulietta occupa del resto un posto importante nella storia di Alfa Romeo. La prima generazione arrivò negli anni Cinquanta e contribuì in maniera decisiva alla crescita del marchio. Quel nome sarebbe poi tornato più volte, fino alla Giulietta presentata nel 2010, prodotta a Cassino e rimasta sul mercato fino alla fine del 2020. Da allora Alfa Romeo non dispone più di una vera compatta di segmento C nella propria gamma.

Negli ultimi tempi, però, il ritorno in questo segmento è tornato più volte al centro delle dichiarazioni dei vertici del Biscione. Anche il CEO Santo Ficili ha detto chiaramente che Alfa Romeo vuole riportare sul mercato un modello capace di raccogliere l’eredità della Giulietta. Resta da capire se verrà effettivamente recuperato questo storico nome oppure se il marchio preferirà una denominazione completamente nuova.

Advertisement

Un’eventuale futura compatta Alfa Romeo avrebbe naturalmente caratteristiche molto più razionali rispetto alla nuova Alfa Romeo Giulietta GTAm immaginata da Carlo Indelicato. Il render mostra però quanto il nome Giulietta continui ancora oggi ad avere un forte richiamo tra gli appassionati, soprattutto quando viene associato a una versione estrema capace di riprendere lo spirito delle GTA più radicali.