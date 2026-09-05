Peugeot 408 Hybrid, sconto fino a 8.200 euro a settembre 2026: ecco quanto costa

Peugeot prova a rendere più appetibile la 408 Hybrid con una promozione valida fino alla fine di settembre 2026. La versione interessata è la 408 Hybrid 145 e-DCS6 Allure, che parte da un prezzo di listino di 39.300 euro. Con l’offerta si scende a 32.100 euro, mentre scegliendo il finanziamento IMOVE D il prezzo indicato arriva a 31.100 euro. In pratica il risparmio può arrivare a 8.200 euro, una cifra che cambia parecchio la prospettiva su un modello che, almeno in Italia, continua a rimanere abbastanza di nicchia.

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Peugeot 408 Hybrid, a settembre fino a 8.200 euro di sconto

Il finanziamento prevede un anticipo di 9.111 euro, seguito da 35 rate da 249 euro al mese. Alla fine resta una maxi rata da 18.422 euro, che corrisponde al Valore Garantito Futuro. Il TAN fisso è del 6,99 per cento, mentre il TAEG arriva all’8,94 per cento. Sono compresi anche Identicar per 12 mesi e gli otto anni di garanzia Peugeot Care. Il contratto prevede inoltre un chilometraggio massimo di 30.000 km.

Per approfittare della promozione bisogna essere clienti privati e scegliere una vettura disponibile in stock, con immatricolazione entro il 30 settembre. È richiesta anche la rottamazione di un’auto fino a Euro 4. Sotto il cofano troviamo il sistema mild hybrid da 145 CV abbinato al cambio automatico elettrificato e-DCS6. Una soluzione pensata per chi vuole ridurre consumi ed emissioni senza doversi preoccupare di collegare l’auto alla presa di corrente.

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Foto Peugeot

La Peugeot 408 è uno dei modelli più particolari introdotti dal marchio francese negli ultimi anni. Quando è stata presentata, nel giugno del 2022, ha subito attirato l’attenzione proprio perché difficile da incasellare in una categoria precisa. Non è una berlina classica e non è nemmeno un SUV nel senso tradizionale del termine. Peugeot ha scelto una carrozzeria fastback rialzata, con una linea filante e un’impostazione più originale rispetto a gran parte delle concorrenti.

Dopo il debutto al Salone di Parigi del 2022, la 408 è arrivata nelle concessionarie italiane all’inizio del 2023. Nel 2026 è poi arrivato il restyling, che ha ritoccato soprattutto il frontale e la firma luminosa, insieme ad alcuni dettagli della parte posteriore. Nel frattempo la gamma si è allargata e oggi comprende versioni Hybrid, Plug-in Hybrid ed E-408 completamente elettrica.

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In Italia, però, la 408 continua a muoversi su numeri piuttosto contenuti. Ad agosto 2026 non è entrata nella classifica delle 50 auto più vendute secondo UNRAE, quindi ha registrato meno delle 427 immatricolazioni totalizzate dalla cinquantesima classificata.

Anche guardando ai primi otto mesi del 2026 la situazione non cambia: la 408 resta fuori dalla Top 50 nazionale, dove l’ultima posizione conta 6.519 unità. Insomma, resta un modello più di nicchia rispetto a 208, 2008 e 3008, e proprio per questo uno sconto così importante potrebbe rappresentare un’occasione interessante per chi la stava già tenendo d’occhio.