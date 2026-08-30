Ferrari Club Italia: verso il Tour Unesco in collaborazione con Salone Auto Torino

Il Ferrari Club Italia conferma il suo attivismo, con la regia del vulcanico presidente Vincenzo Gibiino, uomo di grande cultura, passione, classe e managerialità. Nel ricco cartellone di eventi organizzato dal prestigioso sodalizio, voluto personalmente da Enzo Ferrari, va ad inserirsi il Tour Unesco: tributo alla cucina italiana, nato in collaborazione con il Salone Auto Torino.

Advertisement

Si profila un evento straordinario, che miscela turismo e cultura motoristica, tra le bellezze naturali e monumentali del Belpaese, con sullo sfondo la celebrazione della sua gastronomia. Quest’ultima è da qualche tempo inserita nel patrimonio culturale immateriale UNESCO.

Le “rosse” del Ferrari Club Italia avranno, fra l’altro, uno spazio espositivo all’interno del Salone Auto Torino 2026. La presenza del sodalizio prenderà forma anche in un’area dedicata ai 100 anni di Pininfarina, marchio che ha firmato alcune delle più belle ed entusiasmanti auto del “cavallino rampante” di tutti i tempi, entrate di diritto nella leggenda. Segue il programma della partecipazione.

Advertisement

Venerdì 11 settembre

Torino

Nel pomeriggio arrivo a Torino e sistemazione presso AC Hotel Torino by Marriott.

Ore 19:00 – aperitivo e accrediti degli equipaggi.

Ore 20:30 – cena presso il ristorante dell’hotel.

Sabato 12 settembre

Venaria Reale e Torino

Ore 9:15 – partenza per Venaria Reale.

Cerimonia di apertura del Salone Auto con saluto istituzionale del Sindaco e del Presidente del Salone in Piazza della Repubblica.

A seguire esperienze culturali all’interno del percorso museale della Reggia di Venaria.

Ore 13:00 – pranzo.

Ore 14:30 – partenza da Venaria Reale per raggiungere Torino attraverso l’itinerario panoramico.

Esposizione delle Ferrari in area riservata all’interno del Salone Auto Torino.

Visita dello stand espositivo del FCI presso i giardini del Palazzo Reale e del Salone.

Visita libera del centro storico di Torino.

Nel pomeriggio rientro autonomo in hotel.

Ore 20:00 – partenza dall’hotel per raggiungere la location per la cena.

Domenica 13 settembre

La mattina partenza da Torino per raggiugere la Distilleria Mazzetti d’Altavilla. Dal 1846 la famiglia Mazzetti da 7 generazioni, trasforma le vinacce in un pregiato e inimitabile distillato: la grappa.

Visita della distilleria e degustazione.

Partenza da Altavilla Monferrato per raggiungere Casale Monferrato.

Esposizione delle Ferrari in Piazza Castello, passeggiata tra le vie della città per

raggiungere Palazzo Gozzano Tervilli.

raggiungere Palazzo Gozzano Tervilli. Visita del palazzo e pranzo a Palazzo.

Dopo pranzo viaggio verso la storica krumireria Rossi. Dal 1878, come attestano i giornali dell’epoca, i Krumiri, quelli originali, sono una golosa realtà dell’arte pasticcera italiana. La leggenda narra che una notte, dopo una serata al caffè con gli amici, Domenico Rossi invitò tutti nel suo laboratorio di pasticceria e lì sfornò i primi Krumiri.

Il programma potrebbe subire variazioni

Fonte | Ferrari Club Italia