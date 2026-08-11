Dodge Charger Super Bee, debutto esplosivo: è la più veloce e potente di sempre

Dodge ha acceso la settimana del Woodward Dream Cruise trasformando ancora una volta Pontiac, in Michigan, in uno dei punti di riferimento per gli appassionati americani di muscle car. L’undicesima edizione di MotorTrend Presents Roadkill Nights Powered by Dodge ha richiamato migliaia di persone al M1 Concourse e lungo Woodward Avenue, tra gare di accelerazione, vetture elaborate e il debutto della nuova Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027.

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Dodge Charger Super Bee protagonista al Roadkill Nights 2026

La grande novità dell’evento è stata proprio la Charger Super Bee Launch Edition, nuova interpretazione ad alte prestazioni della muscle car americana. Dodge parla della Super Bee più veloce e potente mai realizzata: sotto il cofano ci sono 600 CV, equivalenti a circa 200 cavalli per litro, con trazione posteriore inseribile e uno 0-100 km/h dichiarato in appena 3,6 secondi.

Il debutto è arrivato nell’anno in cui Dodge celebra anche i 60 anni della Charger, dando ai partecipanti la possibilità di salire a bordo delle nuove vetture e provarne le caratteristiche attraverso diverse esperienze in pista.

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Non sono mancati modelli decisamente più particolari. Tra questi la Durango R/T Smokescreen Concept, una Durango SRT Hellcat nella vistosa tinta Toxic Orange e una Charger Scat Pack verniciata in Cha Ching Green, esempi delle possibilità di personalizzazione che Dodge vuole continuare a offrire ai propri clienti.

Il cuore di Roadkill Nights resta però la drag race. Su Woodward Avenue si sono disputate gare omologate per la strada nelle categorie Big Tire, Small Tire e Quickest Dodge. Nathan Slocum ha conquistato la prima, Nicholas Diel la seconda, mentre Tom Bailey e Douglas Sherrill si sono aggiudicati il titolo Quickest Dodge.

Particolare attenzione anche al Direct Connection Grudge Match. Per il 2026 Dodge ha fornito a otto preparatori la stessa base di partenza: una Charger Scat Pack biturbo da 550 CV equipaggiata con motore SIXPACK.

La sfida consisteva nel modificare e mettere a punto la vettura senza limiti di fantasia. John O’Malley di Boosted Motorsports si è spinto decisamente oltre, portando la propria Charger Scat Pack fino a quota 1.000 CV e vincendo la prima fase del Grudge Match davanti a Bryan Kiefer di Kies Motorsports.

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La competizione proseguirà a settembre con nuovi test cronometrati, prima della finale a quattro prevista al Mopar NHRA Las Vegas Nationals Powered by Dodge, dal 29 ottobre al 1° novembre 2026. La Charger vincitrice dovrebbe poi essere esposta al SEMA 2026.

I numeri spiegano quanto Roadkill Nights sia cresciuto in undici anni: oltre 170 concorrenti, più di 320 vetture esposte e oltre 3.100 esperienze tra hot lap e simulatori. Il video di presentazione della nuova Super Bee ha inoltre superato 4,5 milioni di visualizzazioni su Instagram.