Chrysler Pacifica: due concept mostrano il suo lato più estremo

Il minivan non deve necessariamente essere soltanto l’auto pratica per accompagnare figli, bagagli e spesa. Chrysler vuole dimostrare proprio questo con due particolari interpretazioni della Pacifica svelate in occasione del Roadkill Nights Powered by Dodge di Pontiac, in Michigan. Due concept molto diversi tra loro, accomunati dall’obiettivo di mostrare quanto possa essere personalizzato uno dei modelli simbolo del marchio americano, proprio mentre negli Stati Uniti sembra riaccendersi l’interesse verso questa tipologia di vettura.

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Chrysler Pacifica: due concept mostrano un lato completamente nuovo del minivan americano

Il momento, del resto, sembra quello giusto. Secondo i dati diffusi dalla casa, negli ultimi dieci anni gli acquirenti di minivan appartenenti alla Generazione Z e ai Millennials sono aumentati del 143 per cento. Le vendite al dettaglio del segmento negli Stati Uniti potrebbero inoltre crescere del 18% nei prossimi cinque anni.

Chrysler parte quindi dalla praticità della Pacifica, disponibile con sette oppure otto posti e dotata del sistema Stow ’n Go, per immaginare qualcosa di decisamente meno convenzionale.

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2027 Chrysler Pacifica Limited S VANkulture Concept

Il primo concept nasce da una Chrysler Pacifica Limited AWD 2027 Diamond Black con pacchetto estetico S. L’intervento è relativamente sobrio, quasi a suggerire una possibile personalizzazione realizzabile direttamente attraverso accessori e componenti ufficiali. Spiccano i cerchi Geode da 21 pollici con pneumatici Pirelli PZero 245/45R21, le pinze dei freni nere e l’assetto abbassato di circa 2,5 centimetri.

A rendere più aggressivo l’insieme ci pensano anche le strisce esterne opache sviluppate da Mopar e le cinture di sicurezza rosse, soluzione già introdotta sulla Pacifica America250 2027. Un’interpretazione sportiva, dunque, ma senza stravolgere l’identità del modello.

Decisamente più estrema la seconda proposta, realizzata insieme a VANkulture, community molto conosciuta negli Stati Uniti tra gli appassionati di minivan personalizzati.

Qui la Pacifica riceve un kit aerodinamico VIS Racing con spoiler anteriore, minigonne, diffusore posteriore e spoiler sul portellone. La carrozzeria è rivestita da una pellicola satinata Arvex, mentre i fari presentano una finitura oscurata 3M.

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Completano la trasformazione cerchi Vossen da 20 pollici, pneumatici Kenda 275/40R20, sospensioni coil-over Megan Racing regolabili a 32 vie e un impianto frenante Rotora con pinze anteriori a otto pistoncini. Non manca neppure uno scarico MagnaFlow pensato per regalare alla Pacifica una voce decisamente più presente.

Per Chrysler si tratta anche di sondare un terreno già fertile: circa un acquirente di Pacifica su tre sceglie infatti il pacchetto estetico S. I due concept portano semplicemente questa voglia di distinguersi parecchi passi più avanti.