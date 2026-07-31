Fiat Campagnola pickup: muscoli, tecnologia e tre posti davanti nel concept digitale

Tommaso D’Amico ha pubblicato un nuovo render nel suo canale di YouTube in cui immagina una Fiat Campagnola pickup, versione moderna del mitico fuoristrada Fiat, di cui vi abbiamo parlato in diverse occasioni. Pur essendo un’ipotesi totalmente indipendente e lontana da quelli che sono i reali piani di Fiat per i prossimi anni, si tratta comunque di una creazione che merita di essere raccontata essendo capace di unire la storia del modello a soluzioni decisamente più moderne.

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Un render immagina la Fiat Campagnola pickup con look robusto, tre sedili davanti e abitacolo moderno

Questo render di una ipotetica Fiat Campagnola pickup, come detto poc’anzi, almeno per il momento non rappresenta un veicolo destinato alla produzione. Il risultato riesce però a rendere credibile il ritorno di un nome che ha rappresentato per decenni l’idea italiana di fuoristrada essenziale, resistente e adatto praticamente a tutto.

D’Amico ha conservato l’impostazione concreta della Campagnola, costruendo la carrozzeria attorno a volumi squadrati, superfici tese e sbalzi particolarmente contenuti. L’assetto rialzato, i grandi passaruota e le protezioni inferiori trasmettono immediatamente una sensazione di solidità.

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Il frontale è dominato dai fari circolari a LED, chiaro richiamo al modello storico, accompagnati da una calandra minimalista sulla quale compare il logo Fiat disposto verticalmente. Più in basso troviamo un paraurti tecnico con ganci di recupero integrati, pensato per sottolineare la vocazione fuoristradistica del mezzo.

Dietro l’abitacolo spicca la presenza di un cassone ampio e regolare, protetto da un roll-bar tubolare. I gruppi ottici verticali lasciano spazio a un portellone scolpito, mentre cerchi da 18 pollici, pneumatici All-Terrain e pedane laterali completano l’allestimento di questo modello virtuale. Molto riuscito a nostro avviso anche l’abbinamento tra il verde metallizzato della carrozzeria e gli elementi in nero opaco.

Uno degli aspetti più originali e sorprendenti della Fiat Campagnola pickup riguarda l’abitacolo. Il designer ha previsto tre sedili anteriori indipendenti, riprendendo una soluzione utilizzata in passato su diversi veicoli da lavoro italiani. Il selettore del cambio montato sulla plancia libera spazio per il passeggero centrale.

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Pelle, Alcantara, cuciture verdi, strumentazione digitale e un moderno sistema di infotainment portano invece il progetto in una dimensione più raffinata, senza cancellarne il carattere pratico.

D’Amico per questa sua Fiat Campagnola Pickup ha pure immaginato una gamma di motori comprendente un 2.0 Turbo Diesel Hybrid da 210 cavalli, un 2.0 Turbo benzina da 250 cavalli e una versione plug-in hybrid da 320 cavalli. Tutte potrebbero essere abbinate alla trazione integrale permanente, al riduttore elettronico e a differenti modalità di guida dedicate ai terreni più impegnativi.