Ferrari Roma danza tra i cordoli del Nürburgring | Video

Nel listino della casa emiliana ha lasciato il posto alla più moderna e potente Amalfi, ma la Ferrari Roma continua ad albergare nel cuore degli appassionati, soprattutto di quelli che amano le granturismo classiche, sportive e confortevoli.

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Il video odierno, pubblicato sul canale YouTube di Misha Charoudin, mostra un esemplare della specie impegnato ad affrontare le insidie del Nürburgring, in Germania. Teatro dell’azione è la Nordschleife (“anello nord”), una pista di quasi 23 chilometri percepita come mitologica.

Qui la coupé del “cavallino rampante” mostra di essere a suo agio. I fotogrammi ne danno chiara conferma. Il pilota, nel corso del giro, si concede anche qualche rallentamento (con annessa distrazione), ma quando spinge mostra di saperci. Gran parte del tempo scorre nel video a ritmo particolarmente intenso.

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Anche se la Ferrari Roma non è la “rossa” più estrema, la sua andatura è imperiosa, persino nell’Inferno Verde tedesco. Fa un certo effetto vedere una granturismo stradale di taglio glamour aggredire i cordoli del Nürburgring con tanta intensità, quasi come se fosse una sportiva ben più specialistica. Evidentemente a Maranello hanno fatto un lavoro eccellente.

Di grande vigore la spinta assicurata dal motore V8 biturbo da 3.9 litri di cilindrata, che mette sul piatto una potenza massima di 620 cavalli, fra 5750 e 7500 giri al minuto, con un picco di coppia di 760 Nm, fra 3000 e 5750 giri al minuto. Tanta energia giunge al suolo, sulle ruote posteriori, col supporto di una trasmissione Getrag doppia frizione F1 a 8 rapporti.

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Gradevoli le musicalità meccaniche, anche se altre opere del marchio emiliano fanno molto meglio di lei su questo fronte. Tenendo conto della sua natura di auto adatta anche ai ritmi della Dolce Vita, la Ferrari Roma ha un profilo prestazionale molto tonico, in parte illustrato dalle metriche.

Ne citiamo alcune, giusto per dare un esempio: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.4 secondi e da 0 a 200 km/h in 9.3 secondi; velocità massima di 320 km/h. Notevole il dinamismo in pista, anche se la danza fra i cordoli non è forse il suo habitat ideale.

Viene più facile, infatti, immaginare questa GT in ambienti meno estremi, pur se ugualmente gratificanti in termini di guida. Il video che la vede protagonista nelle complesse planimetrie del Nürburgring mostra, però, un’evidenza empirica diversa, dando contezza di una grinta inattesa in pista.

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Splendido il suo design, specie nella parte posteriore. Davanti, invece, lascia perplessi la calandra porosa, ma è l’unica nota dello stile che spacca gli animi. Gradevole anche l’allestimento dell’abitacolo, che si concede qualche licenza creativa rispetto agli schemi dialettici abituali delle opere del “cavallino rampante”. Pur se non è al livello della Amalfi, la Ferrari Roma sa farsi apprezzare nel presente. A voi i fotogrammi del filmato. Buona visione!