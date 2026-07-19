Ferrari F355 Spider: video on board su una scoperta ideale per l’estate 2026

La Ferrari F355 Spider è una delle auto migliori per gustare la magia della bella stagione. Questa sportiva ha doti ammalianti, al cui ardore contagioso non resta immune nemmeno chi si professa insensibile alla passione per i mezzi a quattro ruote.

Advertisement

Un esemplare della specie, consegnato nel 1998, riempie di magia il video pubblicato nelle scorse ore sul canale YouTube di 1600Veloce. I fotogrammi regalano alcune riprese interne molto coinvolgenti, impreziosite da musicalità meccaniche inebrianti, provenienti dall’unità propulsiva.

Anche se il ritmo non è da corsa, come è giusto che sia su strade aperte al pubblico, le emozioni che se ne ricavano sono di assoluta eccellenza. Protagonista è un’auto che sublima il fascino della guida en plein air.

Advertisement

La Ferrari F355 Spider è un capolavoro, già a partire dallo stile della carrozzeria. Quando il genio di Pininfarina incontra la tradizione di Maranello, il risultato non può che essere un’opera d’arte semovente. Questa vettura miscela alla perfezione un’eleganza senza tempo e un’anima racing viscerale. Siamo di fronte a un autentico manifesto del design italiano, dove ogni linea trasuda classe e dinamismo.

Svelata nel 1994 per raccogliere l’eredità della 348, la F355 si è concessa al pubblico in tre splendide vesti: Berlinetta, GTS e, a partire dal 1995, Spider. Quest’ultima non è la più bella della specie, ma resta di uno splendore unico. Con la sua capote in tela ripiegabile, amplifica le emozioni sensoriali della guida, regalando una connessione migliore col mondo circostante.

Advertisement

Dietro la sigla del modello si nasconde la carta d’identità tecnica del suo straordinario cuore. Le prime due cifre indicano i litri di cilindrata del motore; la terza cifra mette in evidenza il numero di valvole per ogni cilindro: un elemento di grande raffinatezza ingegneristica.

Il legame della Ferrari F355 Spider con il mondo dei Gran Premi è tangibile. La casa di Maranello ha riversato su questo modello il proprio know-how, anche quello acquisito in Formula 1. Il fondo carenato, che ottimizza i flussi aerodinamici, e le sospensioni a gestione elettronica ne sono la prova.

Offerta alla clientela la possibilità di avere in opzione l’innovativo cambio elettroattuato sulle versioni F1 delle Berlinetta, GTS e Spider: una prima, sul prodotto di serie. Anzi una vera rivoluzione per le auto di produzione dell’epoca, che ha fatto scuola.

Advertisement

Cuore pulsante della Ferrari F355 Spider è un motore V8 da 3.5 litri di cilindrata, in grado di sprigionare 380 cavalli di potenza massima, all’incredibile regime di 8.250 giri al minuto. Un netto e vigoroso progresso rispetto ai 300/320 cavalli messi sul piatto dalla precedente 348.

Le cifre prestazionali parlano la lingua delle vere supercar, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.7 secondi, da 0 a 1000 metri in 23.7 secondi e una punta velocistica di 295 km/h.

La scelta di dare vita a una variante Spider della Ferrari F355 non fu un semplice esercizio commerciale, ma l’omaggio a una filosofia nativa della casa modenese, la cui primissima creatura — la 125 S — era proprio una vettura scoperta.

Advertisement

Per plasmare le forme di questo capolavoro senza comprometterne l’efficienza, i designer trascorsero ben 1800 ore nella galleria del vento. Il frutto dell’immenso lavoro è una silhouette che sposa la purezza aerodinamica con l’inimitabile libertà della guida a cielo aperto. A voi il video. Buona visione!