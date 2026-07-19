Alfa Romeo 1300 GTA Junior Corsa all’asta a Laguna Seca

Un’Alfa Romeo 1300 GTA Junior Corsa Coupé del 1968 si appresta a passare sotto il martello del banditore. L’appuntamento con la sessione di vendita è fissato per il 13 agosto, quando andrà in scena l’asta di BonhamsCars a Laguna Seca. Facile immaginare un forte interesse per il lotto, che sfodera ottime credenziali.

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Stiamo parlando dell’esemplare con telaio numero 775511, la cui storia è molto dettagliata. Appartiene a una ristretta famiglia di 5 vetture curate da Autodelta e finite negli Stati Uniti d’America.

Sotto il cofano anteriore dell’Alfa Romeo 1300 GTA Junior Corsa Coupé pulsa un motore a quattro cilindri in linea a doppia candela da 1.290 centimetri cubi di cilindrata, alimentato da una coppia di carburatori Weber 45 DCOE. Questa unità propulsiva mette sul piatto una potenza massima di 135 cavalli, a 7.700 giri al minuto. L’energia giunge al suolo tramite un cambio manuale a cinque marce, con rapporti ravvicinati.

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Dotata di freni a disco su tutte e quattro le ruote, questa opera del “biscione” è una buona arma da pista. Dispone di sospensioni anteriori indipendenti e posteriori ad assale rigido con sistema “Sliding Block” di Autodelta. Ha partecipato ad oltre 50 gare SCCA dal 1968 al 1980, con tre presenze alle SCCA National Runoffs.

In tempi recenti questa 1300 GTA Junior Corsa Coupé è stata sottoposta a un restauro meticoloso, durato cinque anni, al termine del quale ha ottenuto la certificazione del Museo Alfa Romeo di Arese. Al momento non si hanno informazioni sulle stime degli specialisti, ma non ci vuole molto a capire che il lotto non sarà accessibile a tutti.

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La vettura in esame, come già scritto, fu trattata da Autodelta, il reparto corse della casa milanese, guidato da Carlo Chiti. Gli interventi di affinamento miravano a farne un’arma molto efficace in pista.

Il basso peso letto alla bilancia è uno dei suoi punti di forza dell’Alfa Romeo 1300 GTA Junior Corsa Coupé e, più in generale, di tutte le GTA. Del resto, la lettera di quella sigla sta proprio per Alleggerita. Per snellire il corpo, i pannelli esterni in acciaio furono sostituiti da altri in lega di alluminio Peraluman 25. Così si riuscirono a risparmiare circa 200 chilogrammi rispetto alla Sprint GT standard.

Come riferisce la scheda di vendita di BonhamsCars, delle circa 450 Alfa Romeo GTA 1300 Junior costruite per l’omologazione, la stragrande maggioranza sono in allestimento Stradale; gli esemplari da Corsa originali preparati da Autodelta sono rari e molto ricercati oggi.

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L’auto in vendita è stata costruita nel 1968 e preparata secondo le specifiche racing. Destinata ai programmi agonistici statunitensi, la GTA era chiamata in questa veste a competere nella categoria C Sedan. I confronti con la concorrenza durarono a lungo, perché la vettura disputò gare di un certo rilievo per ben 12 anni, su circuiti come Road America, Road Atlanta, Daytona, Indianapolis e Bridgehampton.

Questa Alfa Romeo 1300 GTA Junior Corsa Coupé si qualificò tre volte per le SCCA National Runoffs, con Strandberg che arrivò decimo a Daytona nel 1969, Bob Henson quarto a Road Atlanta nel 1971 e Jerry Wannarka settimo a Road Atlanta nel 1974.

Il restauro quinquennale dell’auto si è concluso nel 2020. Questa sportiva del “biscione” conserva la sua carrozzeria originale e il suo blocco motore originale. La vettura è verniciata in Biancospino, con strisce laterali verdi a contrasto, loghi Alfa Romeo e numeri tondi da corsa 48 su portiere e cofano. Si tratta, in pratica, della stessa livrea con cui scese in pista la prima volta.

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Fonte | Bonhams