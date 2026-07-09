Fiat travolge il Brasile: numeri da record e leadership senza rivali nel primo semestre 2026

Fiat continua a correre in Brasile. Nei primi sei mesi del 2026, il marchio torinese di Stellantis ha immatricolato 270.955 veicoli, confermandosi il riferimento assoluto del settore automobilistico brasiliano. Il distacco dalla concorrenza è netto: circa 30.000 unità in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e quasi 45.000 vetture di vantaggio sul secondo classificato.

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Fiat conferma il dominio in Brasile con 270.955 immatricolazioni nel semestre

Dietro questo risultato c’è una gamma ampia. Dalle compatte pensate per la città ai pick-up destinati anche al lavoro, fino ai veicoli commerciali, Fiat è riuscita a presidiare più segmenti con una presenza forte e riconoscibile. La conferma arriva dalla classifica dei modelli più venduti nel Paese, dove il marchio piazza tre vetture nella top 10.

A brillare più di tutti è ancora una volta Strada, prima assoluta con 83.037 unità vendute nel semestre. Il pick-up si conferma un vero pilastro per Fiat in Brasile, con quasi 29.000 immatricolazioni di vantaggio sul secondo modello più venduto. Un risultato che fotografa bene il legame tra il marchio e un mercato in cui praticità, robustezza e versatilità continuano a fare la differenza.

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Ottimo anche il percorso di Fiat Argo, che chiude la prima metà dell’anno al quarto posto con 46.030 unità immatricolate. La compatta resta una scelta molto apprezzata dagli automobilisti brasiliani, grazie a un equilibrio convincente tra funzionalità, accessibilità e utilizzo quotidiano. Nella top 10 trova spazio anche la Mobi, decima con 33.492 unità vendute, a conferma della forza di Fiat nelle auto più compatte e vicine alle necessità di tutti i giorni.

Il primato, però, non si ferma alla classifica generale. Tra le berline, Fiat guida il segmento con 79.556 unità vendute tra Argo e Mobi. Nei pick-up il dominio è ancora più evidente: Strada, Toro e Titano totalizzano 111.682 immatricolazioni, raggiungendo una quota di mercato del 47,6%. In altre parole, quasi un pick-up su due venduto in Brasile porta il marchio Fiat.

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Il semestre premia il marchio anche nei furgoni, dove Fiat è prima con 16.536 unità vendute e una quota del 39,8%. A questo si aggiunge la leadership tra i B-SUV mild hybrid, con Pulse e Fastback MHEV capaci di totalizzare 12.968 unità, segnale di una presenza sempre più concreta anche nell’elettrificazione leggera.

Federico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha sottolineato come questi risultati nascano dalla fiducia dei clienti e da un portafoglio completo, capace di unire innovazione, versatilità e un buon rapporto qualità-prezzo.

Anche giugno ha confermato la stessa direzione. Nel mese, Fiat ha immatricolato 49.082 unità, circa 7.000 in più rispetto a giugno 2025. La Strada è stata ancora una volta il modello più venduto, con 14.303 unità, mentre l’Argo ha chiuso al quarto posto con 9.831 immatricolazioni. Il marchio ha mantenuto la testa anche tra berline, pick-up e furgoni, con quote rispettivamente del 22,5%, 46,5% e 40,2%.