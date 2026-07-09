Fiat Grande Panda, il successo continua: premiata in Spagna per design e immagine da El Economista

Fiat Grande Panda continua a raccogliere consensi e conferme, dimostrando di essere molto più di una semplice evoluzione di un nome storico. Alla 14ª edizione dei Motor Awards, la rivista El Economista ha premiato il marchio italiano con il riconoscimento per il miglior design e la migliore immagine, celebrando un progetto capace di fondere memoria, tecnologia e mobilità urbana contemporanea.

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Fiat Grande Panda conquista i Motor Awards in Spagna

Il premio arriva in un momento importante per Fiat, che con la Grande Panda punta a ridefinire il concetto di auto compatta accessibile. La giuria ha apprezzato soprattutto la capacità del modello di richiamare la tradizione del marchio senza rimanere prigioniero della nostalgia. Il risultato è una vettura dal carattere immediatamente riconoscibile, pensata per parlare sia a chi ricorda la Panda come simbolo di semplicità intelligente, sia a chi cerca oggi un’auto moderna, connessa e sostenibile.

Uno degli elementi più distintivi è il frontale, dove debutta la tecnologia Pixel LED. La firma luminosa simula l’effetto dei pixel e dona alla Fiat Grande Panda un’immagine retro-futuristica, quasi da oggetto pop. Le fonti d’ispirazione dichiarate sono molteplici: dall’estetica dei videogiochi degli anni Ottanta alle celebri vetrine della fabbrica del Lingotto di Torino, un riferimento che lega il nuovo modello alla storia industriale italiana.

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Ma il riconoscimento non premia soltanto l’aspetto estetico. La Fiat Grande Panda viene valorizzata anche per la capacità di trasformare il design in funzionalità quotidiana. In questo senso, uno degli elementi più interessanti è il cavo di ricarica integrato e retrattile, soluzione pensata per rendere più pulita, rapida e comoda l’esperienza degli utenti elettrici. Una scelta semplice nell’idea, ma concreta nella risposta a una delle esigenze più frequenti di chi guida un veicolo a batteria.

L’attenzione alla sostenibilità emerge con forza anche nell’abitacolo. Gli interni, dominati da una tonalità di blu, sono sviluppati secondo i principi dell’economia circolare, con l’impiego di alluminio e plastica provenienti da imballaggi riciclati. Negli allestimenti superiori trova spazio anche il tessuto Bambox Bamboo Fiber Tex, ulteriore segnale di una ricerca materica orientata alla responsabilità ambientale.

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Sul piano tecnologico, Fiat Grande Panda offre un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un touchscreen centrale fino a 10,25 pollici, con connettività wireless per smartphone. La dotazione include inoltre sistemi di assistenza alla guida come cruise control, frenata automatica d’emergenza e mantenimento della corsia, confermando l’intenzione di unire stile, praticità e sicurezza in un formato accessibile.