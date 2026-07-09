Nuova Maserati Levante, ritorno in grande stile? Le immagini digitali accendono la fantasia degli appassionati

La nuova Maserati Levante torna al centro dell’attenzione, almeno sul piano dell’immaginazione digitale. Nelle scorse ore, la pagina Facebook Sezer Design – Concept Cars & Bikes ha pubblicato un render che prova ad anticipare l’aspetto di una possibile nuova generazione del SUV del Tridente, trasformandolo in un modello ancora più scenografico, sportivo e vicino al linguaggio delle grandi elettriche premium.

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Un render immagina la nuova Maserati Levante più grande e scenografica, tra stile coupé, interni digitali e possibili basi Stellantis per un SUV premium

Le immagini mostrano un SUV imponente, lungo, basso e molto filante, con proporzioni più da crossover coupé che da fuoristrada tradizionale. Nel posteriore spiccano una firma luminosa sottile e continua, il lettering Maserati al centro del portellone e il grande logo del Tridente illuminato. La carrozzeria grigia, riflessa dalla luce calda del tramonto, enfatizza fiancate muscolose, passaruota larghi e cerchi di grande diametro, elementi che puntano chiaramente a comunicare potenza e prestigio.

Il frontale immaginato dal render è altrettanto aggressivo: fari sottilissimi, grande calandra verticale, prese d’aria marcate e un Tridente luminoso al centro. L’auto sembra voler fondere l’eleganza tipica Maserati con una postura quasi da concept car, più vicina a una granturismo rialzata che a un semplice SUV di lusso. Anche l’abitacolo segue questa impostazione: plancia digitale, grande schermo centrale, volante sportivo, materiali chiari e una vista panoramica sul paesaggio che rafforza l’idea di un ambiente raffinato, tecnologico e orientato al comfort.

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Al momento, però, si tratta soltanto di un render indipendente e non di immagini ufficiali. Sul piano reale, le ipotesi più plausibili guardano alle piattaforme già disponibili all’interno dell’universo Stellantis. L’erede ideale della Levante potrebbe infatti nascere sull’architettura STLA Large, una base pensata per modelli di grandi dimensioni e prestazioni elevate, che al momento sembrerebbe distinta dal progetto della futura mega piattaforma modulare STLA One, attesa entro il 2030.

Per una nuova Maserati Levante lunga oltre 5 metri, la soluzione più coerente sarebbe una piattaforma con motore longitudinale, capace di preservare la dinamica sportiva richiesta da un marchio come Maserati. Un’impostazione del genere permetterebbe di sostenere quella “gamma potente” più volte associata al futuro del Tridente, lasciando spazio a versioni elettrificate ad alte prestazioni e a un posizionamento realmente premium.

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Il render di Sezer Design dunque intercetta proprio questa aspettativa: una nuova Maserati Levante più grande, più scenica, più tecnologica, ma ancora riconoscibile come Maserati. Un SUV capace di parlare a chi cerca lusso, prestazioni e presenza scenica, in un segmento dove il Tridente dovrà confrontarsi con rivali sempre più evolute e aggressive.