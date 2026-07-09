Stellantis domina in Sud America: semestre record tra Brasile, Argentina e veicoli commerciali

Stellantis si conferma leadership in Brasile, Argentina e in tutto il Sud America nel mercato delle auto e dei veicoli commerciali nei primi sei mesi del 2026, con circa 480 mila immatricolazioni e una quota complessiva del 20,3%.

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Stellantis guida il mercato sudamericano con 480 mila immatricolazioni

Il Brasile resta il mercato decisivo. Nei primi sei mesi dell’anno Stellantis con 372.000 immatricolazioni, si conferma leader nel Paese con una quota del 27,3%. Nel secondo trimestre le immatricolazioni hanno superato le 198.000 unità, il 13,6% in più rispetto ai primi tre mesi del 2026. Anche giugno ha confermato la tendenza, con circa 67.000 consegne e una crescita del 14% rispetto al 2025.

In Argentina, Stellantis ha continuato a guidare il mercato per tutta la prima metà dell’anno, raggiungendo una quota del 27,5%. A giugno le vendite sono arrivate a circa 11.300 veicoli, in aumento del 12,4% rispetto a maggio. A spingere il risultato sono stati modelli prodotti localmente, come Fiat Cronos e Peugeot 208, seconda e terza auto più venduta.

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Anche in Cile il gruppo resta tra i protagonisti, con quasi 14.000 veicoli venduti nel semestre e la seconda posizione nel mercato. Un risultato che conferma la presenza stabile di Stellantis anche fuori dai due Paesi che pesano di più sui volumi regionali.

La forza del gruppo si vede soprattutto nella capacità di coprire segmenti diversi. Stellantis non vive solo di auto private, ma presidia con decisione anche il mondo dei veicoli da lavoro, centrale per molte economie sudamericane. Nei veicoli commerciali leggeri ha venduto oltre 180.000 unità nella regione, conquistando il 33,8% del mercato. Nei furgoni mantiene la leadership con più di 33.500 vendite e una quota del 33,9%, sostenuta dal Fiat Fiorino, ancora il modello più scelto della categoria.

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Il capitolo pick-up resta uno dei più importanti. In Sud America questi mezzi sono parte della vita quotidiana: servono alle aziende, agli agricoltori, ai professionisti, ma spesso anche alle famiglie. Nel semestre Stellantis ne ha venduti oltre 145.000, arrivando al 39,2% del mercato. La Fiat Strada continua a essere il volto di questa leadership, confermandosi il modello più venduto nella regione considerando tutte le categorie. Il gruppo resta forte anche nelle berline, con oltre 111.000 veicoli venduti e una quota del 25,3%.

Fiat resta il marchio più determinante in Brasile. Da gennaio a giugno ha immatricolato oltre 270.000 veicoli, circa 30.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Strada ha superato le 83.000 unità e continua a guidare il mercato nazionale. Argo e Mobi completano il quadro, entrambe tra i dieci modelli più venduti nel Paese.

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La crescita si riflette anche nelle fabbriche. A Betim, Stellantis sta rafforzando il terzo turno con oltre 1.400 nuovi posti di lavoro, mentre a Porto Real l’avvio della produzione della nuova Jeep Avenger ha portato all’apertura del secondo turno, con più di 800 assunzioni e otto nuovi fornitori coinvolti.

Il semestre positivo passa anche dagli altri marchi del gruppo. Jeep ha superato le 56.000 immatricolazioni in Brasile, con Compass ancora leader tra i SUV medi. Ram ha chiuso giugno con circa 2.900 pick-up venduti, segnando una crescita del 28,8% rispetto allo stesso mese del 2025. Citroën e Peugeot hanno guadagnato terreno nei veicoli commerciali leggeri, mentre Leapmotor, partner elettrico di Stellantis, continua a farsi spazio nel mercato brasiliano dei veicoli elettrici, con oltre 3.800 immatricolazioni nel semestre e quasi mille unità vendute nel solo mese di giugno.