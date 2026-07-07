Ferrari Cavalcade 2026: foto e video dell’evento da Trieste ad Atene

Ferrari Cavalcade 2026 ha fatto vibrare le corde emotive dei partecipanti e del pubblico. L’evento ultra-esclusivo, riservato ai collezionisti più affezionati del marchio, è stato all’altezza delle aspettative.

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Quest’anno, il palcoscenico scelto per celebrarne la magia ha unito idealmente le sponde dell’Adriatico con le meraviglie del Mediterraneo orientale, regalando agli appassionati una parata di sogni a quattro ruote.

Da Trieste ad Atene, ogni chilometro del viaggio è stato pieno di passione, bellezza e momenti preziosi. A sigillare in modo spettacolare il pacchetto ci ha pensato la presentazione agli ospiti, in anteprima, della nuova 12Cilindri Manuale, che ha aggiunto un altro indimenticabile momento alla trama.

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Il sipario sulla Ferrari Cavalcade 2026 si è alzato nella giornata di lunedì 29 giugno, per chiudersi il 6 luglio. Ben 116 gli equipaggi al via, giunti da ogni angolo del pianeta, con i loro gioielli del “cavallino rampante”.

Dalla nuova ed estrema Ferrari F80 alla scultorea Daytona SP3, passando per l’intramontabile LaFerrari, le serie limitate hanno avuto una degna rappresentazione, completata dalle varie 812 Competizione (anche in versione Aperta), SF90 XX Stradale e Spider, 488 Pista e compagnia bella. Fra le altre Ferrari, presenti all’appello le recenti 12Cilindri (sia coupé che Spider) e 849 Testarossa.

Più che un raduno è stata un’esperienza sensoriale totale, farcita di glamour e di quel fascino senza tempo legato alla Dolce Vita. L’avventura è iniziata nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia a Trieste, dove le supercar del “cavallino rampante” si sono offerte agli sguardi del pubblico con un’esposizione statica di rara bellezza.

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Dal 30 giugno, lo scenario si è fatto dinamico, trasformando il viaggio in un abbraccio fra tre nazioni: Italia, Slovenia e Croazia. I motori delle Ferrari hanno inondato di musicalità meccaniche le strade di Gorizia e Nova Gorica, sfiorando i suggestivi castelli di Strmol e Ribnica, fino a raggiungere gli scenari marittimi di Rijeka.

Il tour ha poi toccato le perle croate di Zadar, Novigrad, Šibenik, Trogir e Split. Spazio anche per le arterie viarie panoramiche della Croazia meridionale, tra i borghi fortificati di Gruž e Ston. Non è mancata una parentesi di puro relax a bordo di una lussuosa nave da crociera.

Fra le altre tappe di Ferrari Cavalcade 2026, quelle scritte in direzione della Grecia, che hanno toccato luoghi ricchi di storia del Peloponneso, con passaggi programmati a Nafplio e al monastero di Loukou. L’atto conclusivo di questo memorabile viaggio si è consumato al porto del Pireo, a un passo da Atene.

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Nella capitale ellenica i motori delle “rosse” hanno lasciato spazio all’eleganza della tradizionale serata di gala, impreziosita da un’asta di beneficenza: l’ultimo capitolo di un sogno prima del congedo ufficiale del 6 luglio, con il pensiero già rivolto alla prossima, imperdibile edizione.

Fonte | Ferrari