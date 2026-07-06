Stellantis fa il pieno in Messico: trimestre da record e vendite in crescita da nove mesi

Stellantis sta vivendo un momento particolarmente positivo in Messico. Il secondo trimestre del 2026 si è chiuso con 24.086 veicoli venduti, il miglior risultato mai ottenuto dal gruppo nel Paese e il 19% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche giugno ha lasciato il segno: 8.559 unità consegnate e una crescita vicina al 30%. È il nono mese consecutivo con il segno più, un dato che conferma una tendenza ormai ben consolidata.

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Stellantis segna un trimestre record in Messico, trainato da Ram, Dodge e Jeep, con vendite in aumento da nove mesi e nuovo slancio per Leapmoto

Gran parte della spinta è arrivata da Ram, protagonista assoluta del trimestre con 11.698 veicoli venduti. Il marchio ha migliorato del 30% il risultato dello scorso anno e ha chiuso anche giugno con numeri da record, raggiungendo 4.101 unità.

A fare la differenza sono state soprattutto Ram 1200 e Ram 700. La prima ha totalizzato 5.983 consegne nel trimestre, con una crescita del 94%, mentre la seconda ha raggiunto 4.232 unità, migliorando del 10% il dato del 2025. In altre parole, quasi un veicolo Ram su due venduto nel periodo appartiene a uno di questi due modelli.

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Buona anche la risposta del mercato alla Ram ProMaster. Il veicolo commerciale ha chiuso il trimestre con 170 unità, di cui 148 concentrate nel solo mese di giugno. Un’accelerazione netta, che racconta quanto la domanda sia cresciuta nelle ultime settimane.

Sempre a proposito di Stellantis si segnala che Dodge ha fatto ancora meglio in termini percentuali. Tra aprile e giugno ha venduto 3.268 vetture, segnando un aumento del 55%. A giugno il balzo è stato dell’80%, con 1.132 unità. La protagonista è stata la Dodge Attitude, che da sola ha raggiunto 3.185 consegne nel trimestre e 1.102 nel mese, tornando su livelli che il marchio non vedeva da anni.

Jeep ha mantenuto un andamento più regolare, ma comunque positivo. Le vendite trimestrali sono salite del 4%, fino a 3.660 unità, mentre giugno si è chiuso con 1.164 consegne e una crescita del 2%.

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Anche Alfa Romeo si è ritagliata il suo spazio. Le 148 unità vendute nel trimestre rappresentano il miglior secondo trimestre mai registrato dal marchio in Messico. A giugno le consegne sono state 50, con Alfa Romeo Junior in evidenza grazie a 42 unità.

Peugeot ha contribuito con risultati interessanti in segmenti diversi. Expert ha raggiunto 220 unità nel trimestre, il 26% in più, mentre 5008 è arrivata a 157 esemplari. Nel solo mese di giugno, il SUV francese ha totalizzato 59 consegne.

Stellantis

Tra i dati più osservati c’è anche il debutto di Leapmotor B10. Nel primo mese sul mercato messicano, il nuovo modello ha già raggiunto 504 unità, un avvio che ha subito attirato l’attenzione all’interno del gruppo. Per Fiat, invece, il modello più venduto è stato Pulse, con 157 esemplari.

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Jesús Rodríguez, vicepresidente commerciale di Stellantis Messico, ha parlato di un momento storico. Il risultato, secondo il manager, nasce da una gamma capace di coprire esigenze molto diverse, dai pick-up ai SUV, dai veicoli commerciali ai modelli elettrificati, con Leapmotor pronta ad ampliare ulteriormente la presenza del gruppo sul mercato messicano.