Jeep Avenger, a luglio prezzo ridotto e finanziamento senza interessi

Jeep lancia una nuova promozione sulla Jeep Avenger a benzina, valida fino al 31 luglio 2026 e riservata a un numero limitato di vetture già disponibili in pronta consegna. Al centro dell’iniziativa c’è la versione Longitude con motore 1.2 Turbo da 100 CV, proposta a un prezzo promozionale di 22.450 euro, esclusi IPT e contributo PFU.

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Jeep Avenger a benzina in pronta consegna: sconto di 3.500 euro e finanziamento a TAN 0% con 48 rate da 299 euro, fino al 31 luglio

Il listino di partenza è di 25.950 euro, quindi il vantaggio immediato è di 3.500 euro. Per accedere all’offerta è previsto un finanziamento con Stellantis Financial Services Italia, con anticipo di 8.981 euro e un importo totale del credito pari a 13.740 euro.

Il piano prevede 48 rate da 299 euro ciascuna, comprese le spese mensili di incasso da 4 euro. Il TAN fisso è pari allo 0%, mentre il TAEG arriva al 3,33%. L’assenza di interessi rende la proposta interessante, ma il costo complessivo comprende comunque le spese di istruttoria, pari a 420 euro, l’imposta sostitutiva di 35,40 euro e il servizio Identicar per 12 mesi, del valore di 271 euro.

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L’importo totale dovuto è di 14.387,40 euro. La promozione resta soggetta all’approvazione della finanziaria e può essere sottoscritta solo entro il termine indicato, presso i concessionari aderenti e fino a esaurimento delle vetture disponibili.

La Jeep Avenger Longitude proposta nell’offerta mantiene un’impostazione semplice e concreta. Il motore 1.2 Turbo da 100 CV è pensato soprattutto per un utilizzo quotidiano, tra città, tangenziale e percorsi extraurbani. Secondo i dati di omologazione WLTP, i consumi dichiarati si collocano tra 5,7 e 5,9 litri ogni 100 chilometri.

Le emissioni di CO₂ variano invece tra 129 e 132 grammi per chilometro. Si tratta di valori utili per confrontare modelli sottoposti alla stessa procedura di prova, ma che nella guida reale possono cambiare in base allo stile del conducente, al traffico, alle condizioni atmosferiche, al carico e agli accessori installati.

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L’iniziativa punta quindi su tre elementi molto chiari: prezzo ridotto, vetture subito disponibili e finanziamento a TAN zero. Per chi sta valutando un SUV compatto senza attendere tempi lunghi di consegna, la Jeep Avenger entra così tra le offerte da tenere d’occhio nel mese di luglio.