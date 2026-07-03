Fiat Topolino, ordini aperti nel Regno Unito: la piccola elettrica porta la Dolce Vita in UK

Fiat Topolino arriva nel Regno Unito con l’obiettivo di offrire un mezzo elettrico piccolo, pratico e facile da usare nella vita di tutti i giorni. Gli ordini sono già aperti e il nuovo quadriciclo si rivolge soprattutto a chi si muove per pochi chilometri in città.

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Fiat Topolino arriva nel Regno Unito: 6 kW, 74 km di autonomia e prezzo da 8.995 sterline

Fiat Topolino non vuole essere un’auto in miniatura e non prova nemmeno a sostituirla in tutto. Il suo compito è più semplice: accompagnare negli spostamenti brevi, quelli che spesso si ripetono ogni giorno. Può servire per andare al lavoro, fare la spesa, raggiungere il centro oppure muoversi all’interno di villaggi turistici, resort e aree private. Le dimensioni contenute la rendono facile da parcheggiare e agile nel traffico.

Il motore elettrico sviluppa 6 kW ed è alimentato da una batteria da 5,5 kWh. La velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a 74 chilometri nel ciclo WLTP.

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Anche la guida è stata semplificata il più possibile. La trasmissione automatica prevede soltanto tre modalità: avanti, folle e retromarcia. Non servono particolari spiegazioni e non ci sono funzioni complicate da imparare. Si sale, si sceglie la direzione e si parte.

Dentro, lo spazio è essenziale ma organizzato con attenzione. I due sedili sono leggermente sfalsati, una soluzione che permette di guadagnare qualche centimetro e rendere l’abitacolo meno sacrificato. I vani portaoggetti arrivano complessivamente fino a 63 litri e possono ospitare borse, zaini e tutto ciò che serve per una giornata in città.

Uno dei dettagli più particolari è il Dolce Vita Box, un contenitore rivestito in tessuto posizionato sopra la plancia. Non cambia la sostanza del mezzo, ma contribuisce a renderlo più accogliente e meno anonimo.

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Kris Cholmondeley, amministratore delegato di Fiat UK, ha spiegato che Topolino rappresenta un tassello importante nella strategia di micromobilità sostenibile del marchio. L’idea è proporre un mezzo accessibile, immediato e adatto ai tragitti brevi, senza rinunciare a quel carattere leggero che Fiat vuole legare al modello.

Il nome guarda direttamente alla storia del marchio. FiatTopolino richiama la piccola Fiat 500 prodotta tra il 1936 e il 1955, una vettura che contribuì a rendere l’automobile più accessibile a un pubblico molto ampio. Oggi quello spirito viene ripreso in chiave elettrica, con un mezzo pensato per città completamente diverse da quelle di allora.

Nel Regno Unito la Fiat Topolino sarà prodotta su ordinazione e venduta attraverso una rete selezionata di concessionari. Il prezzo parte da 8.995 sterline, con le spese di immatricolazione comprese.