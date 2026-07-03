Lancia Ypsilon, l’offerta di luglio 2026: 269 euro al mese, zero interessi e nessuna maxirata

Lancia Ypsilon Ibrida torna al centro delle promozioni estive con una formula che punta soprattutto sulla semplicità: 269 euro al mese, TAN zero e nessuna maxirata finale. L’offerta è valida fino al 31 luglio 2026 ed è riservata a una selezione di vetture in pronta consegna.

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Lancia Ypsilon Ibrida è in promozione fino al 31 luglio 2026: 269 euro al mese, TAN 0% e nessuna maxirata per la 1.2 da 110 CV

Il modello interessato è Lancia Ypsilon Ibrida 1.2 da 110 CV. Il prezzo di listino è di 25.200 euro, esclusi IPT e contributo PFU, mentre con la promozione scende a 21.100 euro. Il vantaggio economico è quindi di 4.100 euro, ma l’accesso alla formula richiede il finanziamento Lancia Zero Pensieri.

Il piano prevede un anticipo di 9.071 euro e 48 rate mensili da 269 euro. La rata finale residua è pari a zero, un elemento che distingue questa proposta da molte formule con maxi rata conclusiva. Il TAN fisso è dello 0%, mentre il TAEG arriva al 3,71% per effetto delle spese accessorie.

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L’importo totale del credito è di 12.720 euro, mentre quello complessivamente dovuto sale a 12.943,80 euro. Nel finanziamento rientrano 420 euro di spese di istruttoria, 4 euro al mese per l’incasso delle rate e 31,80 euro di imposta sostitutiva, addebitata sulla prima rata. È incluso anche il servizio Identicar per 12 mesi, dal valore di 271 euro.

La proposta si rivolge ai clienti privati ed è soggetta all’approvazione di Stellantis Financial Services Italia. Non è cumulabile con altre iniziative commerciali e resta disponibile solo per le vetture selezionate già presenti nella rete.

Sul piano tecnico, la Lancia Ypsilon Ibrida abbina il motore 1.2 a un sistema elettrificato pensato per contenere consumi ed emissioni nell’uso quotidiano. I dati dichiarati nel ciclo WLTP indicano consumi compresi tra 4,5 e 4,6 litri ogni 100 chilometri, con emissioni di CO₂ tra 102 e 104 grammi per chilometro.