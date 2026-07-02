Nuova Fiat Barchetta Concept, l’icona anni Novanta torna in chiave digitale

La nuova Fiat Barchetta Concept riporta al centro un’idea di automobile che negli ultimi anni sembra essersi un po’ persa: quella capace di emozionare ancora prima di accendere il motore. Non si tratta di un progetto ufficiale, ma di un render realizzato dal creatore digitale indipendente Carlo Indelicato pubblicato su LinkedIn, dove ha attirato l’attenzione degli appassionati.

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Un render immagina la nuova Fiat Barchetta Concept: roadster leggera, interni digitali e stile italiano per riscoprire il piacere di guida

L’ispirazione è chiara. Negli anni Novanta, la Fiat Barchetta riuscì a rendere accessibile il fascino delle piccole roadster, con una linea semplice, personale e immediatamente riconoscibile. Era una due posti senza eccessi, nata per il piacere di guida e per una certa idea tutta italiana di leggerezza e libertà.

La nuova Fiat Barchetta Concept immaginata per il futuro prova a recuperare proprio quello spirito, portandolo però in un contesto completamente diverso. Le superfici sono fluide, la silhouette resta bassa e slanciata, mentre l’aerodinamica attiva introduce un elemento più tecnologico. L’obiettivo non è imitare il passato, ma reinterpretarlo.

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Anche l’abitacolo di questa ipotetica nuova Fiat Barchetta Concept segue questa direzione. L’impostazione è essenziale, con il guidatore ancora al centro dell’esperienza. Nel render compare però un’interfaccia olografica avanzata, segno di una roadster pensata per un futuro digitale ma non freddo. L’idea di fondo è che tecnologia e coinvolgimento possano convivere senza trasformare l’auto in un semplice dispositivo su quattro ruote.

Il colore scelto rafforza il richiamo alla Barchetta originale. Si tratta dell’Arancio 570, conosciuto anche come Arancione Aragosta, la stessa tinta utilizzata da Bertone per la Lamborghini Miura. Un dettaglio che lega due mondi molto diversi attraverso una comune cultura del design italiano.

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Va però detto con chiarezza che una vettura del genere non rientra nei programmi annunciati da Fiat. Il marchio intende concentrarsi sui segmenti nei quali ha storicamente costruito la propria forza: citycar, compatte, berline e soprattutto crossover destinati a un pubblico ampio. Si partirà con le nuove Grizzly e Grizzly Fastback per poi proseguire con la Multiplina, un pickup e la E-CAR Koala e la nuova Pandina.