Jeep Avenger pronta a sbarcare in Brasile: tre versioni ibride e motore da 130 CV

Il debutto della Jeep Avenger in Brasile sembra ormai sempre più vicino. E, man mano che si avvicina la presentazione ufficiale, iniziano a emergere dettagli più concreti sulla gamma con cui il piccolo SUV potrebbe arrivare sul mercato brasiliano.

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Jeep Aventger arriverà con allestimenti Altitude, Limited e Longitude, più un ibrido da 130 CV pensato per il mercato brasiliano

Le ultime indicazioni sono state pubblicate dal profilo Instagram Placa dos Carros, che ha mostrato tre denominazioni apparentemente legate al sistema Renavam, il registro brasiliano utilizzato per l’immatricolazione dei veicoli. I nomi sarebbero “JEEP/AVENGER ALTITUDE HYB”, “JEEP/AVENGER LIMITED HYB” e “JEEP/AVENGER LONGITUDE HYB”.

Se tutto verrà confermato, la Jeep Avenger sarà quindi proposta almeno negli allestimenti Altitude, Limited e Longitude. Nomi già noti agli appassionati del marchio e utilizzati anche per la Renegade, la sorella maggiore con cui il nuovo modello condividerà parte del pubblico.

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Il particolare più interessante, però, è la sigla HYB. Tre lettere che fanno pensare chiaramente a una motorizzazione ibrida. Resta ancora da capire se Jeep offrirà anche una versione con il solo motore termico oppure se preferirà presentare fin dall’inizio una gamma interamente elettrificata.

Un’indicazione utile arriva dallo stabilimento scelto per la produzione. La Jeep Avenger sarà il primo modello del marchio assemblato a Porto Real, nello Stato di Rio de Janeiro, dove oggi vengono costruite anche Citroën C3, Basalt e Aircross. Modelli diversi, ma accomunati dalla piattaforma Smart Car, la stessa base tecnica utilizzata dalla Avenger.

Questa parentela rende piuttosto concreta l’ipotesi del motore 1.0 turbo flex T200 a tre cilindri, già presente su diverse vetture del gruppo. Nella configurazione ibrida utilizzata su Fiat Pulse, Fastback, Peugeot 208 e 2008, il propulsore lavora insieme a un piccolo motore-generatore da 12 volt collegato tramite una cinghia.

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Non è un sistema full hybrid e non permette di viaggiare con la sola spinta elettrica. L’unità elettrica interviene soprattutto nelle partenze e nelle riprese, alleggerendo il lavoro del motore termico e contribuendo a ridurre consumi ed emissioni. La potenza dovrebbe restare intorno ai 130 CV, con una coppia di 20,4 kgfm, mentre la trasmissione potrebbe essere il già conosciuto cambio automatico CVT.

Per dimensioni, la Jeep Avenger sarà il SUV più compatto della gamma brasiliana. Il modello europeo è lungo 4,08 metri, largo 1,77 e alto 1,53, con un passo di 2,55 metri. Rispetto alla Renegade sarà più corta di circa 22 centimetri, ma lo spazio tra le ruote resterà molto simile.

Anche il bagagliaio promette di essere uno dei suoi punti di forza: la capacità può arrivare a 380 litri, contro i 320 litri della Renegade. Una caratteristica importante per un modello pensato soprattutto per la città, ma che dovrà offrire abbastanza spazio per accompagnare la vita quotidiana di famiglie e automobilisti.

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Con dimensioni contenute, una motorizzazione ibrida e allestimenti già familiari al pubblico Jeep, la Avenger si prepara a occupare il gradino d’ingresso della gamma brasiliana, mantenendo comunque lo stile robusto e riconoscibile del marchio.