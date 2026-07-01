Nuova Lancia Delta, il concept digitale che riapre il dibattito sul futuro di Lancia

La nuova Lancia Delta torna a far discutere, almeno nel mondo delle ipotesi digitali. Le immagini pubblicate su Facebook dalla pagina Sezer Design – Concept Cars & Bikes mostrano una possibile reinterpretazione moderna di uno dei nomi più amati della storia di Lancia. Non si tratta di un modello ufficiale, ma semplicemente di un render di un designer indipendente che però a nostro avviso potrebbe essere andato davvero molto vicino a quello che la Delta sarebbe potuta essere in caso di ritorno.

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Un render digitale immagina la nuova Lancia Delta con stile moderno, mentre il futuro del modello resta incerto

L’auto immaginata da Sezer Design ha proporzioni da compatta sportiva di nuova generazione, con una carrozzeria blu elegante, superfici pulite e un’impostazione molto moderna. Il frontale è basso e largo, dominato da una firma luminosa sottile e da un elemento verticale centrale che richiama il nuovo linguaggio stilistico Lancia. Il posteriore punta invece su una fascia luminosa orizzontale, con la scritta Lancia ben visibile e il nome Delta al centro del portellone.

Anche l’abitacolo di questa ipotetica nuova Lancia Delta segue una direzione coerente con l’immagine premium che il marchio sta cercando di ricostruire. La plancia appare essenziale, con display digitali, comandi ordinati, volante squadrato e materiali pensati per trasmettere una sensazione di eleganza contemporanea. È una Delta immaginata per parlare al presente, più raffinata che aggressiva, lontana dalle linee muscolari del passato ma ancora capace di evocare un certo fascino italiano.

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Il punto, però, è che il debutto di una nuova Lancia Delta oggi appare molto meno scontato rispetto a qualche tempo fa. Il precedente piano industriale di Lancia prevedeva infatti l’arrivo di una nuova Delta nel 2028, come terzo tassello del rilancio dopo Ypsilon e Gamma. Con il nuovo piano strategico di Stellantis, annunciato lo scorso 21 maggio dal CEO Antonio Filosa, le cose sembrano però essere cambiate.

Nel nuovo scenario, Lancia è passata sotto la gestione di Fiat e la priorità potrebbe non essere più quella di riportare subito in gamma una compatta dal forte valore storico, ma anche complessa da posizionare in un mercato europeo profondamente cambiato. Della Delta, nel piano attuale, si sarebbero perse le tracce, alimentando il dubbio che il progetto possa essere stato congelato, rinviato o addirittura cancellato.

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Sotto l’ombrello di Fiat, Lancia potrebbe scegliere una strada diversa, più prudente e più legata ai volumi. Al posto di una nuova Delta, il marchio potrebbe puntare su modelli più compatti, city car raffinate o SUV di dimensioni contenute, più facili da integrare nelle piattaforme del gruppo e più adatti alle esigenze commerciali del momento.