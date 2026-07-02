Jeep Compass a noleggio con Leasys da 399 euro al mese

Leasys prova a cambiare il modo in cui viene percepita Jeep Compass, trasformandola da acquisto impegnativo a servizio con un costo mensile definito. La nuova offerta di noleggio a lungo termine parte da 399 euro al mese, IVA esclusa, ed è rivolta a privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese.

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Noleggio lungo termine della Jeep Compass con Leasys: canone da 399 euro al mese, servizi inclusi

La formula riguarda la Jeep Compass 1.2 Turbo MHEV da 106 kW, in allestimento Altitude con cambio DCT. Il contratto prevede 48 mesi di utilizzo, 60.000 chilometri complessivi e un anticipo di 3.300 euro, sempre IVA esclusa. Nel canone sono compresi i principali servizi assicurativi, la manutenzione e l’assistenza.

Per chi usa l’auto ogni giorno, il vantaggio è soprattutto nella semplicità. Il costo resta più facile da prevedere e molte delle voci che normalmente vengono gestite separatamente sono già incluse. Non bisogna occuparsi direttamente della svalutazione del veicolo e si riduce il rischio di trovarsi davanti a spese impreviste legate alla gestione ordinaria.

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Leasys ha costruito l’offerta su due modalità diverse. La prima è pensata per chi preferisce fare tutto online. Il cliente può scegliere la vettura, avviare la pratica e completare la richiesta in autonomia, mantenendo il canone a 399 euro al mese.

La seconda modalità è invece rivolta a chi desidera un supporto più diretto. In questo caso il canone sale a 419 euro al mese e l’anticipo previsto è di 4.299 euro. La richiesta parte comunque dal sito, ma viene poi completata con l’aiuto di un consulente.

L’obiettivo è lasciare al cliente la libertà di scegliere il livello di assistenza che ritiene più adatto. Chi è abituato ai servizi digitali può ridurre tempi e passaggi. Chi invece preferisce confrontarsi con una persona può essere accompagnato fino alla firma del contratto.

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Per rendere l’offerta più visibile, Leasys ha ideato anche “The 399 Store”, uno spazio itinerante pensato come un vero negozio lifestyle. Sarà presente a Roma Termini dal 26 giugno al 9 luglio e successivamente a Milano Centrale, dal 9 al 23 luglio.

All’interno verranno mostrati diversi oggetti accomunati dallo stesso prezzo: 399 euro. Il confronto con il canone mensile della Jeep Compass serve a rendere la cifra più concreta e immediata, inserendola tra le spese che fanno parte della vita quotidiana.

L’esperienza unisce spazio fisico e strumenti digitali. Attraverso QR code, contenuti interattivi e il quiz “What’s Your 399?”, i visitatori possono approfondire l’offerta e avviare la richiesta di noleggio, scegliendo poi se proseguire online o affidarsi a un consulente.