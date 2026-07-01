Peugeot porta il Leone al cinema: Alessandro Borghi diventa Ambassador in Italia

Peugeot sceglie il cinema per raccontare una nuova parte della propria identità e annuncia Alessandro Borghi come nuovo Ambassador del brand in Italia. Una scelta che segna l’ingresso del marchio francese in un territorio fatto di immagini, movimento, emozione e racconto, elementi molto vicini alla filosofia “Motion Meets Emotion” che accompagna oggi la comunicazione del Leone.

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Peugeot sceglie Alessandro Borghi come Ambassador in Italia e lancia un premio per il cinema, unendo mobilità, design ed emozione a Venezia

Il progetto prende forma nel 2026 con un doppio annuncio: da una parte la collaborazione con Borghi, uno degli interpreti più riconoscibili e intensi del cinema italiano contemporaneo; dall’altra la nascita del Peugeot Award, un nuovo riconoscimento pensato per sostenere il talento cinematografico e valorizzare registi e opere capaci di emozionare attraverso il linguaggio del grande schermo.

“The Lion Takes the Stage” è il titolo scelto per accompagnare questo percorso. Peugeot non entra nel mondo del cinema come semplice sponsor, ma con l’intenzione di costruire una presenza più profonda e continuativa, legata alla creatività, all’eleganza e alla capacità di trasformare il movimento in esperienza.

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La scelta di Alessandro Borghi risponde proprio a questa direzione. L’attore porterà il proprio volto e la propria sensibilità in un progetto che vuole unire mobilità e narrazione, automobile e cultura, design e sentimento. Borghi ha sottolineato come il cinema sia movimento, visione e identità, gli stessi elementi che ritrova nel modo in cui Peugeot racconta la propria idea di mobilità.

Uno dei momenti più importanti di questo percorso sarà Venezia, dove Peugeot sarà presente come sponsor del Festival del Cinema. La cornice della Mostra rappresenta uno spazio naturale per il marchio, che punta a legarsi a un immaginario fatto di stile, talento e storie capaci di parlare a pubblici diversi.

Accanto alla collaborazione con Borghi nasce il Peugeot Award, sviluppato con il coinvolgimento di AIR3, Associazione Italiana Registi. Il premio sarà dedicato ai cortometraggi e offrirà al vincitore una statuetta ufficiale e un contributo per lo sviluppo del progetto successivo. Un modo concreto per sostenere nuovi autori e rafforzare il rapporto tra il Leone e la settima arte.

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In questo racconto trova spazio anche Peugeot 3008, modello che traduce su strada la stessa idea di movimento ed emozione. La silhouette fastback, il design deciso, il Panoramic i-Cockpit con display curvo da 21 pollici e le motorizzazioni Hybrid, Plug-In Hybrid ed elettrica raccontano una mobilità moderna, scenografica e personale, dove tecnologia e piacere di guida diventano parte della stessa esperienza.