Touring Superleggera trasforma la Ferrari 550: previsti solo 30 esemplari

Touring Superleggera non è un nome per tutti. L’azienda italiana ha costruito la propria reputazione su reinterpretazioni di classici che non chiedono il permesso per osare, e la Veloce12 Aperta non fa eccezione.

Advertisement

Il punto di partenza è una Ferrari 550 Maranello. Non una qualunque, ovviamente, ma la tua, se ne possiedi una idonea, o una che Touring Superleggera ti aiuta a trovare. Da lì inizia la trasformazione: carrozzeria esterna rivista con pannelli in fibra di carbonio, proporzioni originali mantenute ma con un’interpretazione formale più contemporanea. Il riferimento cromatico, dichiarato dalla casa, è la Maserati 3500 GT. Una citazione elegante, ma il resto è Ferrari dalla testa ai piedi.

Il motore V12 da 5,5 litri è quello originale, ritoccato fino a 500 CV e 760 Nm di coppia. Cambio manuale a sei marce, come si conviene. Un nuovo impianto di scarico trasforma il sound in qualcosa di più vibrante. Il risultato è uno 0-100 km/h in 4,4 secondi e una velocità massima dichiarata di 290 km/h.

Advertisement

La grande novità, quella che distingue questa Aperta dalla coupé presentata qualche mese fa a partire da 690.000 euro, più il costo della Maranello di base, è il tetto. Due pannelli rimovibili che si ripongono all’interno, in un vano dedicato. Con i pannelli in posizione, il bagagliaio offre 327 litri, senza, 233.

Le sospensioni attive TracTive, i freni Brembo rinforzati e i rinforzi al telaio fanno il resto: una macchina che guida come vuole essere guidata, non come un pezzo da museo. Gli interni seguono la filosofia del meno è meglio: pelle, Alcantara, alluminio, il minimo indispensabile per non tradire l’originale.

Solamente 30 esemplari in totale, ognuno personalizzato. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma l’asticella della coupé è già alta. Touring Superleggera è anche onesta sui consumi: 22,9 l/100 km in ciclo misto, 35,6 in città. Dati che nessuno dei trenta acquirenti leggerà con troppa attenzione