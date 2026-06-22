Museo Alfa Romeo: 50° anniversario festeggiato ad Arese

Il Museo Alfa Romeo di Arese è una bella realtà espositiva, che celebra la storia di uno dei marchi italiani più famosi nel mondo. Nella giornata di ieri sono stati festeggiati i suoi primi 50 anni, insieme ai 116 anni del “biscione“. Ovvio che una simile doppietta di celebrazioni abbia prodotto stimoli emotivi felici e di grande intensità.

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L’appuntamento non ha voluto soltanto onorare il glorioso passato, ma ha inteso dare risalto anche alla visione contemporanea e alla proiezione verso il futuro del brand, per dare continuità a questa nobile firma.

Nella tela museale gli ospiti hanno potuto ammirare pure la nuova Alfa Romeo 33 Stradale e la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, due creazioni esclusive che traducono in chiave contemporanea il DNA racing della casa milanese.

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Coinvolta nella kermesse una significativa rappresentanza della folta comunità di appassionati del “biscione”, riunita in oltre 300 club a livello internazionale, a riprova di quanto l’appeal del marchio non conosca confini.

Il Museo Alfa Romeo di Arese ha la capacità di unire generazioni, culture e Paesi diversi, sotto il segno di una passione autentica, che produce emozioni, orgoglio e senso di appartenenza. Questa struttura custodisce esemplari iconici della casa milanese e importanti pagine di memoria, che vanno tutelate e coccolate.

Per celebrare le due ricorrenze menzionate all’inizio dell’articolo, centinaia di vetture, di ieri e di oggi, e migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo, hanno fatto tappa nel Comune lombardo, confermando la forza di un legame sulla cui solidità non c’è alcun dubbio. Qui il rapporto con i fan è profondo e autentico.

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Dicevamo della presenza, nella tela espositiva, delle nuove Alfa Romeo 33 Stradale e Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, diventate subito fra le grandi protagoniste dell’evento commemorativo.

La prima celebra l’omonima sportiva degli anni ’60, con tecnologie straordinariamente moderne. Nasce da un processo artigianale unico e coniuga heritage e futuro. La seconda è una interpretazione esclusiva della nota berlina, in serie limitata di soli dieci esemplari, frutto della partnership con Luna Rossa, altra eccellenza del Made in Italy.

Fra gli esemplari portati dalla Scuderia del Portello, si sono ritagliati il loro spazio nel cuore dei presenti la monoposto di Formula 1 Alfa Romeo 183T, la GTAM e la Giulietta Spider “Sebring” monoposto. Il RIAR (Registro Italiano Alfa Romeo) ha dato il suo apporto portando all’evento tre esemplari di Spider, pura celebrazione della Dolce Vita.

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Molto ammirate anche la Giulia Quadrifoglio in livrea dedicata dell’Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich e la 75 3.0 V6 appartenente alla collezione del Museo Alfa Romeo di Arese. Ovviamente queste sono state solo alcune delle attrazioni, in un ventaglio molto più ampio e ricco sul piano storico e culturale.

In occasione del raduno, inoltre, si è svolta l’inaugurazione di un Temporary Shop all’interno della struttura espositiva, dove i visitatori potranno ammirare la gamma attuale e chiedere informazioni al personale dedicato. Un modo per creare un dialogo fra passato e presente.

Completamente ristrutturato e riaperto al pubblico nel 2015, il Museo Alfa Romeo di Arese si sviluppa su tre percorsi tematici (battezzati Timeline, Bellezza e Velocità), con oltre 70 esemplari in mostra, che illustrano tappe importanti della storia del marchio. Questo complesso mostra sempre un forte attivismo, con diverse attività organizzate nell’arco del tempo.

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Fonte | Stellantis