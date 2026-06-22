La Ferrari 12Cilindri più discussa del 2026: nuovi scatti della Mansory Equestre

Mansory ci ha riprovato, con un risultato che è esattamente quello che ci si aspetta da una Ferrari 12Cilindri in conversione completa presentata al Monaco Yacht Show del 2025. All’epoca non era la cosa più bella in circolazione e nei primi mesi del 2026 è tornata con colori ancora più audaci, in un’escalation cromatica che ha fatto discutere. Ora il tuner tedesco pubblica sui propri canali social le prime immagini reali del progetto, la Mansory Equestre.

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Partiamo dall’esterno, perché è lì che Mansory ha riversato la maggior parte delle proprie energie creative. La verniciatura sfuma dal verde acqua anteriore al nero posteriore, con la bandiera italiana che percorre la carrozzeria per intero, cofano, tetto, portellone, paraurti.

Il kit carrozzeria aggiunge spoiler sotto il paraurti anteriore con prese d’aria laterali, cofano ventilato, dettagli sui parafanghi, minigonne, calotte degli specchietti, spoiler a coda d’anatra, diffusore generoso con luce di stop integrata al centro.

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Gli interni seguono la stessa filosofia. Il nero è il colore dominante, Alcantara su cruscotto, sedili, console centrale e parte del volante, quest’ultimo con inserti in carbonio e segno delle ore 12 in verde acqua, ma gli accenti turchese sono ovunque. Come il logo Mansory, peraltro: cruscotto, volante, sedili, rivestimento del tetto, cinture, pannelli delle portiere.

Non manca il cielo stellato sul tetto, omaggio alle Rolls-Royce e ormai upgrade quasi obbligatorio nel tuning contemporaneo. Il motivo della bandiera italiana ricompare anche nell’abitacolo, creando un contrasto cromatico con il nero e il turchese.

Sotto la carrozzeria c’è ancora una Ferrari 12Cilindri con motore V12 aspirato da 6,5 litri, motore anteriore-centrale, trazione posteriore. Mansory porta la potenza da 830 CV a 843 CV. Un incremento modesto su una macchina che nella configurazione standard scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e tocca i 340 km/h. Prestazioni che non avevano certo bisogno di giustificazioni estetiche.