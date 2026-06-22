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Nuova Lancia Coupé Montecarlo, il mito degli anni ’70 rivive in chiave moderna

Un render indipendente immagina il ritorno della Lancia Coupé Montecarlo in chiave moderna: il concept 2026 firmato da Carlo Indelicato reinterpreta la storica Beta Montecarlo con linee sportive, calandra a calice e proporzioni muscolose. Non è un’auto di produzione, ma una suggestione digitale che riaccende l’interesse sul futuro del marchio Lancia.

di aggiornato il

Nuova Lancia Coupè Montecarlo

La nuova Lancia Coupé Montecarlo è un nuovo render indipendente che nelle scorse ore ha attirato l’attenzione degli appassionati. A firmarlo è Carlo Indelicato, designer indipendente e creatore digitale, che ha pubblicato su LinkedIn una visione moderna della storica coupé Lancia. Le immagini, realizzate anche con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, immaginano il ritorno di un nome iconico in una veste contemporanea, sportiva ed emozionale.

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Un render digitale reimmagina una nuova Lancia Coupè Montercarlo in stile moderno: linee sportive, richiami anni ’70 e tanta nostalgia

Il progetto, denominato Lancia Coupé Montecarlo Concept 2026, reinterpreta la storica Lancia Beta Montecarlo degli anni Settanta, provando a tradurre il suo fascino in un linguaggio più attuale. Non si tratta quindi di una vettura destinata alla produzione, ma di una suggestione digitale, costruita per mostrare come potrebbe apparire oggi una coupé compatta del marchio torinese.

Nuova Lancia coupé Montecarlo

Dal punto di vista stilistico, il concept punta su proporzioni basse e muscolose, linee pulite e una forte presenza scenica. La calandra a calice, reinterpretata in chiave moderna, richiama immediatamente l’identità Lancia, mentre le prese d’aria integrate, i cerchi di grandi dimensioni e i passaruota scolpiti danno all’auto un’immagine aggressiva ma raffinata.

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Nuova Lancia coupé Montecarlo 1

Il fascino della nuova Lancia Coupé Montecarlo arriva in un momento particolare per il marchio. Lancia è passata da poco sotto la gestione diretta di Fiat e nelle ultime settimane ha mostrato le prime immagini ufficiali della nuova Gamma, modello centrale per il suo rilancio. Della futura Delta, invece, al momento non si sa più nulla, e proprio questo silenzio alimenta dubbi e curiosità sulla direzione che prenderà il brand nei prossimi anni.

Nuova Lancia coupé Montecarlo

Il render di Indelicato colpisce perché va oltre la logica industriale del momento. Immagina una Lancia sportiva, compatta, elegante, capace di parlare alla memoria degli appassionati. È vero che il marchio è tornato nelle competizioni con la Ypsilon Rally2 HF Integrale al Rally di Montecarlo, ma una coupé stradale resta, per ora, solo un desiderio digitale.

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