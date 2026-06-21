La strana Porsche 911 con motore Ferrari | Video

Porsche e Ferrari sono marchi legati da una forte rivalità, che si è espressa soprattutto nelle gare endurance. Come dimenticare le sfide di queste case automobilistiche alla Targa Florio e alla 24 Ore di Le Mans?

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Quei duelli scrissero pagine indimenticabili di motorsport e contribuirono a creare due tifoserie ben distinte, a tratti religiose, ciascuna col suo culto. Ancora oggi c’è un’accesa rivalità fra i supporter delle auto di Maranello e delle auto di Stoccarda.

Profuma, quindi, di sacrilegio l’esperimento condotto da alcuni appassionati e preparatori, che hanno messo un motore V8 Ferrari (F136) sotto il cofano posteriore di una vecchia Porsche 911. L’unità propulsiva è stata presa da una GT Maserati di qualche anno fa, che ne faceva uso.

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Si tratta di una elaborazione estrema (engine swap), che ha estromesso il classico 6 cilindri boxer della casa tedesca dalla sua sede naturale. Il tutto per dare spazio al raffinato 8 cilindri del “cavallino rampante”, costretto a convivere con un corpo che non è suo e che non sente suo.

Base di lavoro è stata una Porsche 911 SC del 1978. Qui il cuore emiliano ha trovato nuova casa, per un curioso innesto che ha la capacità di unire nel disgusto le due tifoserie, entrambe scandalizzate da quanto successo.

Il trapianto d’organo è stato immortalato nelle varie fasi, come accade per i progetti YouTube, con lo scopo della viralità, raggiunto abbastanza bene. Sul piano squisitamente tecnico, realizzare un abbinamento del genere comporta enormi sfide ingegneristiche.

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Ovviamente il telaio della Porsche 911 è stato modificato per ospitare il motore sviluppato e prodotto da Ferrari, anche per Maserati, come nel caso dell’unità in esame. Cambiati pure i supporti, i radiatori, le tubazioni. I problemi non sono mancati e sono emersi sin dalle prime fasi.

Gli autori però non si sono arresi e continuano ad andare avanti per la loro strada, convinti di poter raggiungere un buon risultato finale, anche in termini di comportamento dinamico e di gestibilità del veicolo. Riusciranno nell’impresa? La loro sicurezza porta a propendere per il sì, ma saranno le prove finali a dare il responso.

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Non ci resta che attendere, senza particolare entusiasmo a dire il vero, la fine dei lavori per capire la qualità del prodotto, che comunque resta sacrilego, da qualsiasi prospettiva lo si guardi. A voi il video.

Fonte | Auto Evolution