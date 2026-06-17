Nuova Alfa Romeo 159 Sportwagon, l’icona italiana rinasce in digitale in versione estrema

Alfa Romeo vive una fase di ridefinizione profonda. Dopo il nuovo piano di Stellantis, il Biscione sembra destinato a concentrare una parte importante della propria strategia sul segmento C, con le future eredi di Giulietta e Tonale chiamate a rafforzare volumi e presenza commerciale. Più incerto, invece, appare il destino delle nuove Giulia e Stelvio, due modelli simbolo dell’anima sportiva del marchio, ma ancora al centro di valutazioni industriali e di mercato.

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Un render AI reimmagina la nuova Alfa Romeo 159 Sportwagon in chiave estrema

In questo scenario, ogni suggestione legata al passato recente di Alfa Romeo finisce inevitabilmente per accendere il dibattito tra gli appassionati. È il caso della nuova Alfa Romeo 159 Sportwagon immaginata dal creatore digitale Restomod GT e pubblicata sui social nelle scorse ore. Le immagini, realizzate con l’intelligenza artificiale, non rappresentano un progetto ufficiale del marchio, ma una reinterpretazione visionaria di una delle familiari più amate dagli alfisti.

Restomod GT ha accompagnato il progetto con una descrizione chiara: “Un’icona italiana reinterpretata per il 2026. Più larga. Più bassa. Più cattiva”. Ed è proprio questa l’impressione trasmessa dalle immagini. La carrozzeria mantiene l’impostazione da Sportwagon, ma diventa più muscolosa, con carreggiate allargate, assetto ribassato e un’estetica da gran turismo moderna. Il carbonio a vista, i paraurti aggressivi, i cerchi di grande diametro e la postura schiacciata a terra trasformano la 159 in una presenza scenica, quasi da pista.

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Il frontale di questa ipotetica nuova Alfa Romeo 159 Sportwagon conserva richiami evidenti alla 159 originale, ma li rilegge con fari più affilati e prese d’aria più importanti. Anche il posteriore punta su un linguaggio sportivo, con diffusore marcato e scarichi integrati. Gli interni, scuri e racing, completano l’idea di una wagon estrema, più emozionale che razionale, pensata per colpire prima gli occhi e poi l’immaginazione.

Il successo di queste immagini dimostra quanto il nome 159 sia ancora vivo nella memoria degli appassionati. Mentre Alfa Romeo guarda al futuro tra elettrificazione, nuovi segmenti e strategie ancora da definire, questa nuova Alfa Romeo 159 Sportwagon virtuale ricorda una cosa semplice: il pubblico del Biscione continua a desiderare auto capaci di unire bellezza, carattere e passione italiana.