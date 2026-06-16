Fiat Grizzly, il SUV Fiat avvistato su strada prima del debutto ufficiale

Fiat Grizzly si mostra per la prima volta su strada nella sua veste più vicina alla produzione definitiva. Dopo l’anticipazione ufficiale arrivata durante l’Investor Day di Stellantis, il nuovo SUV di casa Fiat entra così nel vivo del percorso che lo porterà al debutto, previsto in autunno al Salone dell’Auto di Parigi. Una presentazione anticipata da parte del marchio, con dettagli tecnici, allestimenti e prezzi, potrebbe però arrivare anche prima.

Advertisement

La nuova Fiat Grizzly si mostra per la prima volta in strada

Il modello nasce sulla stessa base di Opel Frontera e Citroën C3 Aircross, ma punta a distinguersi con un carattere più marcato e un’identità stilistica più vicina al nuovo linguaggio Fiat. Le immagini su strada permettono di osservare diversi elementi interessanti, a partire dalle proporzioni. Fiat Grizzly appare massiccia, ben piantata a terra e visivamente più larga di quanto ci si potesse aspettare. Il montante C, molto esteso, contribuisce a dare solidità alla fiancata e rafforza l’impressione di un SUV compatto ma robusto.

Il frontale riprende alcuni tratti già visti sulla Grande Panda, in particolare nei fari a LED con firma luminosa in stile pixel. È una scelta che aiuta a creare continuità all’interno della nuova famiglia Fiat, ma senza rendere il modello una semplice copia di ciò che è già stato presentato. Anche il posteriore, finora meno noto, mostra un’impostazione personale: il lunotto appare piuttosto schiacciato, soluzione che dona carattere ma potrebbe richiedere l’aiuto di sensori e telecamere nelle manovre quotidiane.

Advertisement

Tra gli elementi più riusciti spiccano i passaruota muscolosi, la fiancata piena e i cerchi in lega, che si integrano bene con l’aspetto generale dell’auto. Anche la tinta scelta, un giallo quasi dorato, valorizza le forme e dà alla Fiat Grizzly una presenza più originale rispetto alle sue “cugine” tecniche.

Sul fronte motori, il modello avvistato sarebbe equipaggiato con il mild hybrid 1.2 da 145 cavalli. La gamma dovrebbe però includere anche una versione benzina tradizionale con il nuovo motore Turbo e una variante completamente elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e autonomia intorno ai 400 chilometri.