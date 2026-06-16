Stellantis annuncia in Brasile 1.500 assunzioni per i nuovi modelli Fiat e Jeep

Stellantis prepara una nuova spinta produttiva in Brasile e lo fa partendo dalle persone. L’arrivo di nuovi modelli sul mercato locale, previsto entro la fine dell’anno, porterà infatti all’apertura di circa 1.500 posti di lavoro tra Minas Gerais e Rio de Janeiro, due aree chiave per la presenza industriale del gruppo in Sud America.

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Stellantis investe in Brasile con 1.500 assunzioni tra Betim, Itaúna e Porto Real

Il grosso delle assunzioni sarà concentrato a Betim, nello Stato di Minas Gerais. Qui sono previste circa 1.200 nuove posizioni legate alla produzione di un modello Fiat completamente nuovo. Per lo stabilimento si tratta di un passaggio importante, anche perché Betim non è soltanto una fabbrica: è uno dei luoghi che hanno accompagnato la crescita dell’auto in Brasile. Nel 2026 compirà 50 anni, e ci arriverà con un ruolo ancora centrale nei piani di Stellantis.

A sostenere questo percorso ci sarà anche Itaúna, sempre in Minas Gerais, dove arriveranno circa 200 nuovi lavoratori. Lo stabilimento produce componenti destinati proprio a Betim e sarà coinvolto nella realizzazione delle parti necessarie al nuovo modello Fiat. È il segno di una filiera che si muove insieme, con più stabilimenti chiamati a lavorare in modo coordinato per preparare il lancio.

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“L’arrivo di nuovi prodotti ci offre l’opportunità di espandere la nostra produzione nel Paese e crea 1.500 nuovi posti di lavoro in Minas Gerais e Rio de Janeiro”, ha dichiarato Herlander Zola, Presidente di Stellantis per il Sud America. Una frase che riassume il senso dell’annuncio: nuovi modelli, più produzione e nuove opportunità occupazionali in territori dove il gruppo ha radici industriali profonde.

Il piano riguarda anche lo stabilimento Stellantis di Porto Real, nello Stato di Rio de Janeiro, dove saranno create circa 100 nuove posizioni. In questo caso l’obiettivo è sostenere la produzione della nuova Jeep Avenger, in vista del suo arrivo sul mercato brasiliano. Anche Porto Real si prepara a una ricorrenza significativa: nel 2026 festeggerà 25 anni di attività.

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Accanto al rafforzamento produttivo, Stellantis ha scelto di lavorare anche sul fronte dell’inclusione. Il gruppo creerà infatti un bacino di talenti dedicato alle persone con disabilità, per ampliare le possibilità di accesso al lavoro e favorire un ambiente più aperto e rappresentativo.

Chi vorrà candidarsi potrà consultare requisiti e posizioni disponibili attraverso la piattaforma ufficiale di reclutamento Stellantis. Le assunzioni saranno effettuate progressivamente, in base alle necessità dei singoli stabilimenti e all’avanzamento delle selezioni.