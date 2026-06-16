Nuova Fiat 600 Multipla, il ritorno digitale dell’icona più geniale di Fiat

La nuova Fiat 600 Multipla è stata immaginata in un render dal creatore digitale Tommaso D’Amico su YouTube. Il progetto nasce con l’obiettivo di unire memoria, innovazione e identità italiana. Il designer visionario del Made in Italy ha reinterpretato uno dei modelli più originali della storia Fiat, la Multipla degli anni Cinquanta, trasformandola in una concept moderna, sostenibile e pensata per la mobilità urbana del futuro.

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Tommaso D’Amico immagina una nuova Fiat 600 Multipla in chiave moderna

Il progetto non si limita a guardare al passato con nostalgia. Al contrario, recupera l’idea più intelligente della Multipla originale: offrire il massimo spazio possibile in dimensioni compatte. Un concetto ancora attualissimo, soprattutto in città sempre più congestionate, dove praticità, efficienza e abitabilità sono diventate qualità fondamentali. La carrozzeria della concept si presenta compatta, ma visivamente accogliente, con una silhouette monovolume che privilegia comfort, visibilità e funzionalità.

Il design di questa nuova Fiat 600 Multipla punta su forme morbide, superfici pulite e proporzioni armoniose. Il frontale è uno degli elementi più caratterizzanti: i fari LED quadrangolari con angoli arrotondati sono inseriti in una fascia luminosa che dona al modello un’espressione amichevole, quasi familiare. Anche il posteriore riprende lo stesso linguaggio, con gruppi ottici verticali tridimensionali e superfici essenziali, pensate per comunicare semplicità ed eleganza.

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A rafforzare il legame con la tradizione italiana in questa ipotetica nuova Fiat 600 Multipla c’è la livrea bicolore, con carrozzeria azzurro pastello e parte superiore color avorio. Una scelta cromatica che richiama l’ottimismo dell’Italia del boom economico, ma viene riletta con dettagli contemporanei: finiture satinate, protezioni laterali e cerchi aerodinamici dal disegno moderno. Sul tetto trova spazio anche un pannello solare integrato, pensato per alimentare i servizi di bordo e migliorare l’efficienza energetica complessiva.

L’abitacolo è concepito come un salotto viaggiante. Gli interni ampi e la configurazione modulare dei sedili rendono la nuova Fiat 600 Multipla ideale per famiglie, turismo e mobilità condivisa. È un’auto pensata per vivere lo spazio, non solo per spostarsi.

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Interessante anche l’ipotesi tecnica. La piattaforma potrebbe ospitare diverse motorizzazioni compatte ed efficienti: un bicilindrico turbo benzina 0.6 da 65 CV, una versione 0.6 Hybrid da 85 CV, una variante 0.6 Turbo GPL da 75 CV e una configurazione elettrica da 95 CV per l’uso urbano a zero emissioni.